KADA BI SUPERJUNACI POSTALI BAKE I DJEDOVI: Thor izrađuje kućicu za unuka, a Spiderman štrika…

А вы знаете, что самому известному персонажу Disney Микки Маусу сегодня стукнуло 90лет? Вот уж кто точно заслужил теплое местечко в нашей Пенсионерии 😂. Самый культовый персонаж анимации! (Ну, по крайней мере для меня). . Ну, и не могла поздравить его иначе, кроме как с помощью своей Крошки Ши)) Будь здоров, Микки:) Долгих лет жизни) Загадывай желание и задувай свечку🎂 HAPPY BIRTHDAY, Mickey! . . . Конечно, я в курсе, что официально его ДР отмечают 18ноября. Но именно 15 мая 1928 года этот мышонок впервые появился на экранах в мультфильме "Безумный самолёт" 😉 . #пенсионерия #mickeymouse #mickey90 @mickeymouse #disneyart #kroshkashi #крошкаши #миккимаус

