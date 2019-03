‘KAD U DALMACIJI DOĐEŠ KOD…’: Čovjek maestralno opisao snobizam radnika; ‘To te jedino grobar ne pita’

Objava je zaradila 4000 lajkova na Facebooku, a ljudi bacaju genijalne komentare

Svaki seljak svoga konja hvali. Ili, da vam to bolje približimo – svaki majstor svoga zanata misli da je baš on najbolji i da nitko drugi ne zna obavljati isti posao. Koliko vas je puta netko pitao tko vam je to isto radio prije njega, u isto vrijeme se zgražajući kako je loše napravljeno.

Hit na Facebooku

Dalmatinci su ovu svakodevnu situaciju prikazali na svoj, duhovit način. Sljedeću objavu na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca lajkalo je gotovo 4000 ljudi, a njih skoro 300 istu i podijelilo. Bit će vam jasno zašto.

“Kad u Dalmaciji dođeš kod…

frizera: Ma ko vas je ovo šiša?

zubara: Di ste ovo prije bili?

gumara: Gume su vam GOTOVE!

stolara: Ko van je ovo prije radija?

advokata: Ma ko vas je ovo vodija?

mehaničara: Ko van je minja geprcnu?

popa: Gdje ste išli na misu?

vodoinstalatera: Ko je minja ovu cijev?

električara: Ko van je stavlja mjerilo?

Ukratko, svi su uvik šokirani jer ovaj prije njih sigurno nije ništa valja”, stoji u objavi, a komnetari su vrh. “Koliko si ih imala prije mene…uobicajeni odgovor…ti si treci…!!!zanimljivo!!! Nikad drugi il cetvrti..?!”, netko je napravio dobru usporedbu sa seksom.

Najjači komentar

Dok se neki pitaju što je to “geprcna”, a drugi kukaju kako je tako u cijeloj Hrvatskoj, u oko upada najjači komentar na ovu tragikomičnu situaciju: “Jedino te grobar ne može pitat; kod koga si bija prije.” Žalosno, ali istinito.