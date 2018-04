KAD SE MAJMUNSKE RUKE SLOŽE: Lukavi pavijani uz pomoć bačve zbrisali iz istraživačkog centra

Nekoliko je primata ovog vikenda pokazalo da su pametniji od svojih čuvara, te su barem na kratno uspjeli gledati kakav je život s druge strane zida.

Tri su pavijana iskoristila 250-litarsku bačvu kako bi ovog vikenda pobjegli iz centra za biomedicinska istraživanja. Uzeli su bačvu, koja je stavljena u njihovu nastambu kao ‘sredstvo za obogaćenje okoliša’, te ju stavili uza zid. Četvrti se pavijan isto popeo uza zid, no onda se predomislio i vratio u nastambu, dok su preostala trojica odjurila u slobodu, piše Daily Mail.

Nakratko su uživali u životu bez medicinskih eksperimenata, a onda su ih čuvari uhvatili.

Brzo uhvaćeni

Ove su životinje jedne od 1.100 pavijana u centru Texas Biomedical Research Institute (TBRS) u San Antoniju, koji koristi primate za proučavanje kroničnih i zaraznih bolesti poput ebole, malarije i HIV-a.



Bjegunci su bili smješteni u nastambi na otvorenom, okruženom zidovima nagnutim prema unutra kako bi se životinje spriječile da skoče van. No takvi zidovi ne mogu zaustaviti pametne babune. Majmuni su dokrtrljali 250-litarsku bačvu blizu zida. Uspravili su ju, a zatim su se jedan za drugim popeli na bačvu i skočili preko zida. “Ovo je tipičan slučaj ‘majmun radi što majmun vidi’, pa su i drugi slijedili”, rekao je veterinar centra John Bernal lokalnim medijima.

Dok je jedan pavijan odlučio ostati, trojica su pojurila u slobodu. Dva su uhvaćena u obližnjem drveću, dok je treći uspio doći do autoputa. Sve životinje su uhvaćene unutar 30 minuta od bijega, tvrdi TBRS, i dodaje kako javnost niti u jednom trenutku nije bila u opasnosti, jer konkretne životinje nisu sudjelovale u aktivnoj studiji.

Bačve su stavljene u nastambu kako bi ‘obogatila okoliš’ kako bi pomogle pavijanima imitirati traženje hrane u prirodi. Osoblje je u međuvremenu odstranilo sve bačve.

Nitko nije ozlijeđen

Organizacija za prava životinja People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) kritizirala je firmu, ustvrdivši kako je ova već imala više incidenata koji se odnose kako na bijegove životinja, tako i na njihove nesretne smrti. “Texas Biomed dovodi sve u rizik – svoje osoblje, javnost, i 2.900 neljudskih primata koje drži zatočene, tako što drži zatočenima životinje čija je jedina želja da pobjegnu od noćne more laboratorija”, izjavila je grupa.

Pobjegli pavijani snimljeni su kako lutaju cestom dok ih lovi osoblje istraživačkog centra zaštićeno rukavicama i maskama. Motiristica Jannelle Bouton vidjela je jednog od babuna kojeg su lovilo osoblje TBRS-a. “U jednom je trenu pavijan stao i samo je gledao, a onda je naglo odjurio u grmlje a ovi dečki su se totalno izbezumili”, rekla je lokalnim medijima. “Možete reći da su se uspaničarili jer ga nisu htjeli ozlijediti jer su ga pokušavali nekako staviti u karantenu, no on se nije dao.”

KAO U CRTIĆU: Pravi ‘Pingvini s Madagaskara’ pokušali organizirati bijeg iz Zoo-a

“Naša primarna briga bila je sigurnost životinja, osoblja i naših susjeda u okolnom području”, rekli su iz instituta, u kojem se nalazi oko 2.900 primata, od kojih je oko 1.100 pavijani, koji se koriste u istraživanju kronilčnih i zaraznih bolesti. Pavijane su nakon hvatanja provjerili veterinari koji su potvrdili da su majmuni dobroga zdravlja.