KAD POŠALJEŠ OCA PO ULOŠKE: Cura pokazala što ju je pitao kad je došao u trgovinu, ekipa se valja od smijeha

Šašavog oca mnogi su prozvali legendom

Jedan tata iz Walesa postao je hit na društvenim mrežama nakon što je njegova kći na Twitteru objavila prepisku poruka koje su razmjenjivali, a tiče se kupovine higijenskih potrepština.

‘Crni ribiz ili limeta?’

Korisnica Twittera iza nadimka @niamhpemx, čije je pravo ime Niamh, tražila je oca Andrewa da joj kupi uloške, a njegova reakcija postala je hit na toj društvenoj mreži. “Možeš li mi uzeti neke uloške s krilcima prije nego što se dućan zatvori, molim te”, pisalo je u poruci koju je Niamh poslala ocu.

“Crni ribiz ili limeta?”, odgovorio joj je otac, referirajući se na ljubičasto i zeleno pakiranje, a njegova legendarna poruka postala je viralna. “Genijalan odgovor tvojega oca i drago mi je vidjeti da nije oklijevao”, jedna je od reakcija na Twitteru, gdje su tatu mnogi prozvali legendom.

‘KAD POŠALJEŠ DEČKA PO TAMPONE’: Zbog njegove poruke iz dućana čitav internet grca od smijeha

Jedni hvale, drugi kude

Mnogi su bili i puni pohvala za njezinu bliskost s ocem. “Sjajno je da ste toliko bliski da ti nije neugodno to ga pitati. On je legenda!”, još je jedan od komentara na Twitteru. No, kako to obično biva, nisu svi imali riječi hvale za njezin potez, koji su neki nazvali “čudnim i neugodnim”.

Niamh njima nije ostala dužna, već je u nekoliko točaka sve objasnila. “1. On je dosad živio samo sa ženama, mojom sestrom, mamom, svojom sestrom i svojom mamom. 2. Bila sam na poslu do 5, a dućan se zatvara u 4 h u NEDJELJU. Ne vozim, a ni moja mama. 3. 2019. je, a ne 1969”, poručila je tviterašica, a mnogi su stali u njezinu obranu.