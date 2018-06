KAD MUŠKARAC UPADNE U PROBLEME: Zabavna je, seks je senzacionalan, ali ovo joj ne mogu zaboraviti…

Što kada prijatelji s povlasticama odluče da žele biti nešto više?

Deidre Sanders preko 25 godina odgovara na probleme s kojima se susreću muškarci i žene. Najviše je, očekivano, ljubavnih problema, a imaju ih čak i oni koji su ‘friško’ zaljubljeni.

“Bio sam prijatelj s povlasticama, točnije, imao sam seks sa jednom prekrasnom djevojkom. Nakon nekog vremena počela se stvarati ljubav među nama, ali i problemi. Prije nekoliko tjedana imali smo svađu koja je započela raspravom oko toga u kojem smjeru ide naša veza. Vrlo brzo svađa je eskalirala dok se nismo počeli prepucavati oko prošlosti.

Ja imam 27, a ona 25 godina i bilo je zabavno kada smo se samo nalazili zbog seksa – ali sada kada je u pitanju moguća veza, stalno mi se po glavi motaju muškarci s kojima je bila dok smo mi već bili skupa”, počeo je priču 27-godišnjak.”

Seks je senzacionalan

“Upoznao sam ju kod prijatelja, pola godine nakon što sam prekinuo s curom. I ona je nedugo prije upoznavanja prekinula s dečkom i odmah smo se povezali.

Nije baš moj tip, ali je zgodna. Sviđa mi se, super nam je provoditi vrijeme zajedno, a i seks je senzacionalan.

Nisam ni ja svetac, ali moram priznati da sam pomalo tradicionalan te ne mogu prestati razmišljati o muškarcima s kojima je bila. Znam da se ne bi trebao žaliti s obzirom na to da tada nismo bili službeno skupa, ali ne mogu si pomoći.

Bila je iskrena, a ja ludim pri pomisli da je ona bila s drugima u trenutku kada smo se mi već poznavali. Zna da me to smeta i puna je razumijevanja. Uložila je puno u vezu proteklih par mjeseci i želi da sve riješimo. No ja si ne mogu pomoći, a isti sam problem imao i sa bivšom.

Pitam se radim li dramu oko ničega ili žurim bezveze u vezu sa curom koja nije moj tip, samo zato što sam usamljen,”, napisao je anonimni čitatelj.

Dvostruka mjerila

Deidre ga je upozorila kako su tu u pitanju dvostruka mjerila te kako je razumljivo to da nije bila vezana za jednu osobu, ako joj ona nije nudila ništa osim povremenog seksa.

“Razmisli dobro i odluči želiš li pustiti ovu djevojku da ode iz tvog života. Ako ti je zaista posebna, reci joj da želiš pravu vezu i napomeni kako to uključuje samo vas dvoje”, zaključila je Deidre u svojoj kolumni za The Sun.