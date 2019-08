KAD MISLITE DA SVE VIDJELI: Svekrva na svadbu došla u dugoj bijeloj haljini, s istom frizurom kao mlada, ali jezu otkriva fotografija

Da postoji prvenstvo u posesivnim svekrvama, ona bi ga osvojila bez konkurencije

Bez obzira na to je li vjenčanje na livadi ili kod matičara, je li veliko ili malo postoji jedno strogo pravilo – ako niste mlada nikad se ne smijete pojaviti u bijelom. Ponajmanje u bijeloj haljini do poda, s istom frizurom kao i mladenka. A upravo je to napravila, a tko drugi, nego svekrva.

“Pomahnitala svekrva. Mladoženjina mama je dala napraviti istu frizuru kako i mladenka, nosila je gotovo identičnu haljinu, a svog sina drži kao da joj život ovisi o tome”, napisao je korisnik na Redditu.

Komentari se kreću od šokiranih do brutalnih.

‘Impresivno koliko je toga pogrešnog’

“O bože, izgleda kao da mladoženja ima dvije mladenke”, “I moja svekrva je nosila ružnu vjenčanicu na mojoj svadbi, ali smo imali sjajnog fotografa koji je ju je svaki put postavljao pored mene a ne pored muža tako da mu ni na jednoj obiteljskoj fotografiji nije ni blizu pa nema dileme tko je mlada”, uzvratila je jedna.

“Koja ona ima m*da. Mlade koje ovo trpe su svetice. Ovaj muškarac se obvezao njoj, a evo onda milene mamice koja odbija prihvatiti činjenice. Njena mala bebica nikada neće otići, neće. Pi*da jedna.”

“Gotovo je impresivno koliko je toga pogrešnog kod svekrve. Boja gotovo identična vjenčanici da bi komotno mogla biti vjenčanica, ista frizura, način na koji ga drži, mislim da joj i koljeno dotiče mladoženju i drži ga s objema rukama, a on i mlada se uopće ne dotiču. Izgleda da njegovi djed i baka imaju svijeće za reverom, ali ne o svekrva. Baš me zanima je li ples s majke i sina izgledao tako da je ona ridala i grčevito ga držala ili tako da ga je drpala”, jedan je od komentara.

“Zanima me je li se svekrva nadala da će je netko zamijeniti za mladu. Recimo na primanju, na plesnom podiju… možda i prve bračne noći…”, opako poentira.

“Jedan od vjernih pratitelja ovog subredita ističe kako svaki put kad se njihova priča probije na Redditeu, jave se svekrve i punice koje se ispričavaju, tvrde da nije bilo baš baš tako, da si je snaha sve to umislila

“Zato volim ovakve fotografije. Ne možeš poricati fotografski dokaz. Mislim stvarno, pa pogledajte fotografiju i recite je li na njoj normalna svekrva?”, zaključuje.