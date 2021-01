JOŠ JEDNA RASPRAVA OKO BOJE HALJINE PODIJELILA INTERNET: Što vi vidite, bijelu ili plavu?

Australska voditeljica na Instagramu je slučajno pokrenula raspravu oko boje svoje haljine

Sigurno se sjećate rasprave o boji haljini (plava vs. zlatna) koja je poharala društvene mreže 2015. godine, a nedavno je pokrenuta slična debata oko boje haljine australske voditeljica Kendall Gilding.

Naime, ona je na Instagramu objavila dvije fotke na kojima nosi ‘bijelu’ haljinu s potpisom dizajnera Teda Bakera.

“Srijeda u bijelom! Živim za ovu haljinu – glatke linije, detalji na ovratniku, božanstvena tkanina”, napisala je voditeljica u opisu fotki na kojima pozira pred sivim zidom.

Međutim, to je zbunilo tisuće njezinih pratitelja koji su uvjereni da je haljina zapravo plave boje.

“Zar nije plava?”, “Izgledaš divno u plavom”, “Definitivno je plava, ali predivna”, “Izgleda plavo jer je plava”, neki su od komentara na fotke.

“Niste prva osoba koja to kaže. Mislim da je to do prigušenog svjetla”, poručila je voditeljica u komentarima.

Ubrzo je objavila fotografiju na kojoj pozira u istoj haljini, ali ovoga puta pod svjetlima studijskih reflektora. Njome je odagnala sve sumnje budući da je haljina uvjerljivo bijela. “Za sve koji se još uvijek svađaju koje je boje moja haljina, evo fotke iz studija”, napisala je u opisu.