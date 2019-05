JEZIVO NA TOLIKO MNOGO RAZINA: Bio na plaži, a onda mu je pozornost privukla odbačena glava lutke koja se kreće…

Odjednom se počela micati…

Joseph Cronk, dok je kao volonter skupljao otpad na obali otoka Wake na Pacifičkom oceanu naletio je na istinu jeziv prizor. Glava lutke mirno se micala plažom.

Nakon pažljivijeg promaranja, postalo je očito kako se u glavu lutke uselio rak samac. Ta vrsta rakova često useli u odbačene ljušture drugih morskih stvorenja, a nedostatku, jednostavno iskoriste i druge stvari. Ovam raku se pri ruci našla odbačena glava lutke.

Koliko smo onečistili ocean

No u mnogočemu, taj prizor je još jeziviji od same glave jer pokazuje do koje je razine čovjek onečistio ocean plastičnim otpadom.

“Često vidim te rakove kako svakakve stvari korite kao kućice. Osobito su česte limenke ili kutijice za film (iako se već dugo slabo koriste, još su česte u oceanima). No ovaj prizor možda najbolje ilustrira problem“, rekao je Cronk.