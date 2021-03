JEZIV PRIZOR: More na obalu izbacilo mrtvog morskog psa; Glava mu je probijena, ali nije ga ubio čovjek, već – drugo stvorenje

Na plaži u Meksiku pronađen je mrtvi morski pas, a usmrtila ga je vjerojatno jedna od morskih životinja sa ‘sabljom’ – glavni osumnjičeni su raža i sabljarka

Na plaži u Los Cabosu u Meksiku zabilježen je neobičan prizor – mrtvi morski pas mako koji je izboden u glavu, no morskog psa nije ubio čovjek, već jedna od morskih životinja koja ima ‘sablje’ koji im obično služe za samoobranu, piše Live Science. Budući da se na glavi mrtvog morskog psa nalazilo “oružje” koje ga je i usmrtilo, na temelju veličine tog šiljka utvrđeno je da bi potencijalni ubojica mogao biti Na temelju veličine ove posebne klasove, to bi mogli biti sabljanka, jedra ili čak škriljevac, svi podvodni stanovnici regije Los Cabos, rekao je Christopher Lowe, profesor morske biologije i direktor laboratorija morskih pasa u državi Kalifornija koji je pregledao fotografije izbodenog morskog psa.

Mladi morski pas vjerojatno nije bio spreman za osvajanje plijena

Odrasli mako morski psi hrane se životinjama koje nose sablju te se vjerojatno dogodilo da je ovaj mladi morski pas mako (Isurus oxyrinchus; dugonoga psina; mako) pokušao uzeti obrok, ali nije uspio, rekao je Lowe. “Bio je mlad, vjerojatno neiskusan i pokušavao je osvojiti plijen za koji zapravo nije bio spreman”, rekao je Lowe za Live Science. Odrasli kratkodlaki mako morski psi mogu doseći 3,8 metara duljine i težiti najmanje 545 kilograma.

Incident se dogodio 18. veljače, prema Arturu Chaconu, koji je morskog psa uočio dok je šetao plažom poznatom kao Los Cabos, popularnom turističkom odredištu na sjeverozapadu Meksiko. “Izgledao je kao da je život izgubio ne tako davno”, rekao je Chacon za Live Science. Snimio je nekoliko fotografija morskog psa i objavio ih na Instagramu, napisavši: “Morski pas koji se isprao na plaži u San Jose del Cabo. Očito zato što je izgubio bitku s velikim škriljevcem! Woow!”

Iako nije jasno koja je životinja probola morskog psa, raže imaju nazubljene, šiljaste bodlje. Ako je riječ o raži, vjerojatno je riječ o žutuzi ljubičastoj (Pteroplatytrygon violacea), stvorenju s tamnoljubičasto do sivom donjom stranom i obrambenom kralježnicom, poznatom kao bodljom na repu koju koristi za samoobranu, rekao je Lowe. Žutuga ljubičasta živi u otvorenoj vodi, a stanište mu se preklapa s onom morskog psa mako.

Premda su ražine bodlje otrovne, rijetko su kobne, rekao je Lowe. Postoje, međutim, iznimke; 2006. Steve Irwin, poznat po popularnoj emisiji “Lovac na krokodile”, umro je kad mu je otrovna raža kratkog repa (Dasyatis brevicaudata) probila srce. No, nerijetko se mogu vidjeti i živi morski psi prošarani bodljama od škrge: “Kod jednog morskog psa vidjeli smo vjerojatno 15 do 20 bodlji”, rekao je Lowe.

Ne zna se što je ubilo mladog morskog psa

Sudeći prema fotografijama koje je Chacon snimio, ne izgleda kao da je ražina bodlja probila mozak morskog psa, rekao je Lowe. “Teško je to sa sigurnošću reći, ali je bodlja toliko naprijed – mozak je između očiju”, rekao je Lowe, pojašnjavajući da je “mozak morskih pasa je čudan. Unutra je puno prostora, a nema puno mozga. Puno je tekućine koja ispunjava hondrokranij, a to je moždana korica, a mozak je relativno malen”, rekao je Lowe te dodao da je moguće da je bodlja oštetila dio prednjeg mozga ili njušnog režnja morskog psa, što je kasnije moglo utjecati na njegovu sposobnost mirisa. “Bez obzira na to je li smrtonosno ili ne, morat ćemo izvršiti obdukciju”, rekao je.

Ono što ovdje iznenađuje jest da je morski pas pronađen na plaži. Morski psi imaju negativnu plovnost, pa obično umiru na dno oceana kad umiru, rekao je Lowe. “Ono što bih zaključio na temelju ove rane jest da je životinja bila dezorijentirana i doplivala do obale”, rekao je.

Nakon što je više analizirao fotografije, Lowe je rekao da bodlja možda ne pripada žutuzi ljubičastoj jer njene bodlje imaju tendenciju da budu duguljaste ili spljoštene, ali ovo izgleda pregusto u promjeru”, kasnije je napisao Live Scienceu u e-poruci. “Druga je mogućnost da je to vršak sablje od sabljarke ili jedra”.

Poznato je da ove ribe koje nose sablje bodu morske pse koji ih pokušavaju pojesti, rekao je Lowe. No, da to nije slučaj potvrđuje i činjenica da je 2020. godine dvospolni vršnjak (Alopias superciliosus), morski pas koji ne plijeni sabljarke, koji je isplivao na obalu u Libiji sa sabljom koja je virila iz tijela, izvijestila je studija u časopisu Ichthyological Research. Nepoznato je što se dogodilo, ali znanstvenici su sugerirali da je možda nož bio slučajan ili da je sabljarka napala morskog psa jer su se dvije životinje natjecale za isti plijen, ranije je izvijestila Live Science.