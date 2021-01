JESTE LI ZNALI ZA OVO PRAVILO U MONOPOLYJU? Imamo osjećaj da ćete ga iskoristiti već u sljedećoj igri

Društvene igre mnogima su omiljena razbibriga tijekom lockdowna, a jedna od najpopularnijih zasigurno je Monopoly.

Iako ta igra postoji već 85 godina, još uvijek postoje neka pravila koja su zaobišla i najzagriženije fanove. Svi znamo da partija može potrajati satima, no postoji jedno pravilo koje bi vam idući put moglo uštedjeti vrijeme.

Radi se o pravilu dražbe prema kojem ne morate čekati da dođete na polje koje želite da biste ga kupili.

Kada igrač s pijunom stane na određeno polje može ga kupiti, no ako odbije, nekretnina ide na dražbu. Odnosno, banka prodaje nekretninu igraču koji za to polje ponudi najviše novca, uključujući i igrača koji je isprva odbio kupnju.

When someone lands on a property🏠in #Monopoly 🎲💵 & they don't buy it, IT GOES TO AUCTION for any player to buy.

IT. IS. IN. THE. RULES.

— Ruben (@AskRubenHow2Bet) November 20, 2017