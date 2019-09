JESTE LI SPREMNI ZA MALO SUZA? Prije dvije godine netko joj je ukrao psa iz dvorišta. Sada ga je pronašla. Oboje su bili izvan sebe

Kako bi utvrdili je li to stvarno njezin izgubljeni pas, djelatnici skloništa organizirali su njihov susret. Snimka govori više od tisuću riječi

U ukrajinsko sklonište “Sretne životinje u Mariupolju” stigao je veliki pas lutalica koji je izgledao umorno i izgladnjelo. Premda su mu ondašnji djelatnici silno željeli pronaći novi dom, bili su svjesni da će to biti težak pothvat, što zbog njegove dobi, što zbog oronula izgleda.

Ukraden iz dvorišta

Nakon što su objavili fotografije psa na društvenim mrežama, ubzo se javila jedna žena, i to, ni manje ni više, nego njegova vlasnica. Žena je tvrdila da je to njezin izgubljeni pas Lord, kojega joj je netko prije dvije godine ukrao iz dvorišta.

NESTAO PAS KOJI MU JE SPASIO ŽIVOT: Bivši ovisnik nudi 9000 kuna nalazniku: ‘Samo želim svog dečka natrag’

Čuvši da je pronađen pas nalik njezinu neprežaljenom ljubimcu, vlasnica je bila izvan sebe od sreće. “Tražila ga je zadnje dvije godine”, kazala je Galina Lekunova iz skloništa za portal The Dodo.

Dirljiv susret zabilježila kamera

Kako bi utvrdili je li to stvarno njezin izgubljeni pas, djelatnici skloništa organizirali su susret psa i njegove navodne vlasnice, a čim su ih vidjeli zajedno, iz reakcije psa shvatili su da on zaista pripada njoj. On se najprije polako približio ženi, a potom skočio na nju i počeo je lizati, a ona ga je veselo zagrlila.

“Suze radosnice. Zahvaljujemo svima koji su dijelili našu objavu. Zahvaljujući vama, spašen je život jednog psa, a vlasnici je vraćen duševni mir”, poručili su iz skloništa “Sretne životinje u Mariupolju”.