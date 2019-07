JESTE LI PSIHOPAT, NARCIS ILI NEŠTO JOŠ GORE? Na što vas asociraju Rorcshahove mrlje – riješite test, ako se usudite

Čak i ako ispadnete ‘normalni’ to vas ne treba previše veseliti

Psihopati su u filmovima i serijama prikazivani kao samotnjaci koji u podrumu planiraju svoje iduće ubojstvo, no to je prilično daleko od istine. Svi u sebi noste određene crte psihopata, a čak i u najizraženijim oblicima, psihopatija jednostavno znači da osoba nema empatiju. Koliko god to grozno zvuči, ta osobina je nužna kod brojnih odluka, osobito onih u kojima treba žrtvovati nešto za veće dobro.

Jednako tako, narcisoidni poremećaj je u svima prisutan u većoj ili manjoj mjeri jer bez njega bilo kakav javni nastup bio bi noćna mora. No čak i ako test pokaže da ste savršeno uravnoteženi, to vas ne treba osobito radovati jer ne samo da to implicira da ste “dosadni”, nego i da ste vjerojatno okruženi narcisima i psihopatima.