JESTE LI PRIMIJETILI BANDIĆEVE OBRVE? Svi pričaju o velikoj promjeni, a estetski kiruzi tvrde da znaju o čemu je riječ

Kirurg ističe i važan detalj kojeg Bandić nije uspio skriti

Na dvjema fotografijama, snimljenim u razmaku od svega nekoliko tjedana, Milan Bandić izgleda prilično različito.

Estetski kirurzi za 24sata tvrde kako je gradonačelnik Zagreba bio na botoxu. Izjavili su to dvojica kirurga koji su željeli ostati anonimni.

„Ne moram ni gledati fotografije, vidio sam ga na televiziji. Bandić je definitivno bio na botoksu. Središnji dio čela kod Bandića je ispeglan, bez mimike, a dio iznad rubnih dijelova obrva ostao je naboran. Da bi tretman bio uspješan u te bi dijelove trebalo dodati još malo botoksa pa bi se moglo reći da je tretman korektno odrađen“, rekao je estetski kirurg koji je želio ostati anoniman.

Drugi kirurg ističe kako tretman nije dobar. „Ima taj ‘Mr. Spock eye’, a neki ga zovu i Jack Nicholson izgled. Karakteriziraju ga obrve koje idu previsoko. Riječ je o kombinaciji previše botoksa koji je k tome i loše apliciran. Kad se tretman mrštećih bora na ‘procerus i corrugator’ mišiće te ‘frontalis’ mišić u samom čelu napravi prejako, i ti mišići previše oslabe, a ostave se lateralni mišići sa strane dolazi do podizanja obrva i ovakvog izgleda. Potrebno je bilo botoksom tretirati i mišiće sa strane. Srećom to se može korigirati i spustiti obrve“, ističe, no upozorava kako je veći problem u drugom zahvatu.

‘Ženske jagodice samo istaknule neprirodan izgled lica’

Ono što se ne vidi laičkom oku je to da je Bandić bio i na hijaluronskim filerima kojima je popunio obraze, kaže.

„Popunili su mu upale obraze i po meni napravili veliku grešku – visoko akcentirali jagodice što se ne radi kod muškaraca. To obično rade ženski modeli. Jagodice kod muškaraca se popunjavaju malo niže, a ovako su ‘ženske jagodice’ samo pospješile ovaj neprirodni izgled lica“, izjavio je ovaj kirurg za 24 sata