JESTE LI IKAD ČULI ZA ‘DRUGOG GOSPODINA’? Pojam je uvršten u rječnik nakon Bidenove inauguracije, evo na koga se odnosi

Rječnik Merriam Webster dodao je pojam “drugi gospodin” u svoja izdanja kako bi opisao ulogu supruga američke potpredsjednice Kamale Harris, Douglasa Emhoffa.

Definicija novog pojma glasi – “suprug ili muški partner potpredsjednice ili druge u zapovjednom lancu zemlje”. Odvjetnik Emhoff prvi je drugi gospodin u povijesti Sjedinjenih Država. Ujedno je i prvi židovski supružnik u Bijeloj kući.

Well, now it's official. @MerriamWebster just added "Second Gentleman" to the dictionary.

I might be the first, but I won't be the last. https://t.co/1PFsrYslgM

— Douglas Emhoff (@SecondGentleman) January 28, 2021