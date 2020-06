‘JESAM LI ŠTO PROPUSTIO?’: Frajer se vratio doma nakon 75 dana osame i potpune tišine, čujte ovo

Daniel Thorson, 33-godišnjak iz američke savezne države Vermont, vratio se kući nakon 75-dnevnog zavjeta tišine i meditacije u budističkom hramu. Ispostavilo se da je propustio štošta.

U međuvremenu njegovu je državu pogodila pandemija koronavirusa i najveća zabilježena smrtnost, kao i prosvjedi zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda.

Thorson je počeo sa šutnjom sredinom ožujka, da bi 23. svibnja, nakon dva i pol mjeseca života bez elektroničkih uređaja i vijesti, tvitao: “Vratio sam se doma nakon 75 dana tišine. Jesam li što propustio?”

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything?

Kao što je kasnije saznao, propustio je puno toga jer se baš u tom razdoblju svijet drastično promijenio.

Daniel tvrdi da je pretpostavio da se nešto čudno događa kada je ušao u supermarket jer nije bio svjestan pravila o socijalnoj distanci. “Ljudi u trgovini čine se puno nervozniji nego što pamtim”, tvitao je 25. svibnja.

People at the grocery store seem more anxious than I remember.

— Daniel Thorson (@dthorson) May 25, 2020