JEDNOM KAD VIDITE, NEMA NATRAG: Pazite što se dogodi s Australijom kad na karti povučete jednu jedinu crtu

Znate li one stvari koje, jednom kada ih uočite, više ih ne možete ne vidjeti? E, upravo se Twitterom širi jedna takva fora i unaprijed vas upozoravamo – Australiju na zemljovidu više nikad nećete gledati istim očima!

Australija – kontinent otok, zemlja klokana, koala, ljubitelja piva, hrvatskih i srpskih iseljenika – egzotični raj i nedosanjani san brojnih Balkanaca koji bi rado napustili svoju domovinu u potrazi za nekim ljepšim i poštenijim mjestom za život.

Mnogo bi se još moglo reći o Australiji, ali malo tko zna da, ako povučete vertikalnu crtu po sredini ovoga kontinenta na karti, na lijevoj strani vidjet ćete profil psa, a na desnoj profil mačke. Zanimljivo, zar ne?

