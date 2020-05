JEDINI HRVATSKI TIKTOK SVEĆENIK: Ovako to izgleda kad se on moli da postane Papa

Ivan Lotar nije tipični svećenik na kakve ste možda navikli…

Ako ste među onima koji u karanteni skinuli Tiktok iako, onda ste vjerojatno naletjeli na filmiće Ivana Lotara, svećenika sa zagrebačkog Svetog Duha koji je na ovu društvenu mrežu došao nakon što je svojim pratiteljima i župljanima bio dostupan i na Facebooku te Instagramu.

Njegove videe danas gleda i do 200.000 ljudi, a i sam kaže kako su se u početku ljudi pitali, stoji li iza ovog profila uistinu pravi svećenik. Ljudi mu se često obraćaju, a najčešća pitanja se uglavnom vežu uz molitvu, uz neke kršćanske prakse, a ljudi često imaju i pitanja i depresiji i anksioznosti.

Ništa nije zabranjeno pitati

Mladi franjevac iz zagrebačke crkve Svetog Antuna Padovanskog na profilima ističe da nema glupih ni zabranjenih pitanja.

“Kako i papa Franjo kaže, iziđite na periferije, nama nema toliko periferija, svugdje smo prisutni, osim tih društvenih mreža gdje se može pojačati prisutnost. Definitivno to mi je možda prvi cilj približiti se mladim vjernicima u tom smislu,, ali ja ne djelim ljude na vjernike i nevjernike, pokušavam se približiti svima”, rekao je za RTL Direkt.

A zašto Tiktok, ako je već prisutan na Instagramu, Facebooku i Youtubeu?

Moram priznati da su me nećaci motivirali, šaljući mi različite videe i onda sam vidio koliko mladih ljudi ima tamo i moram priznati da me najprije nije tako ugodno iznenadio jer ima sadržaja koji su meni neprihvatljivi, ali sam naravno to vidio tek kao jedno područje gdje se mogu približiti mladima. Bilo je jako puno pozitivnih reakcija, ali naravno i onih negativnih”, poručuje.