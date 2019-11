JE LI OVO NAJPOHLEPNIJA MLADENKA IKAD? Od prijatelja izvukli 30.000 dolara za svadbu, odgodili ju, ali čak ni to nije sve

Ne samo da će skupljeni novac spiskati na putovanje (kojeg uporno naziva medenim mjesecom iako je prije svadbe), nego za novu svadbu traži i još novaca. A i poklone, kako za svadbu tako i za medeni mjesec…

Svadbe nisu nimalo jeftine, pa je ovaj par zamolio obitelj i prijatelje ako mogu pomoći skupiti novac. I iskazali su se, no onda se mlada malo predomislila.

“Pozdrav uzvanici!

Nakon puno promišljanja, prolivenih suza i razgovora s najbližom obitelji, odlučili smo otkazati naše skorašnje zimsko vjenčanje. Kasnije ćemo obavijestiti ovu grupu kada ćemo biti u boljoj poziciji odrediti datum“, počinje mlada.

No onda na krajnje bizaran način pokušava utješiti sve one koji su dali novac da on neće otići u vjetar.

“Svakom ponaosob veliko hvala za vaše donacije, Možete li vjerovati da smo skupili 30.000 dolara??? Nevjerojatno!! Bez brige, novac koji ste donirali neće biti potrošen uzalud, nego iskorišten za naš medeni mjesec u nadolazećim mjesecima”, nastavlja mlada. Postavlja se možda poitanjre kako mogu ići na medeni mjesec prije nego što su se vjenčali, ali to je stvarno manji problem u cijeloj priči. Recimo, važniji je problem kako će financirati vjenčanje kada do njega konačno dođe. Mlada za to ima rješenje.

Za novu svadbu hoće još

“Nakon što financijski stanemo na noge i smirimo srca na medenom mjesecu ponovo ćemo otvoriti naš font za nove dodatne darove. Vjenčanja su skupa“.

Da, zato su i skupili 30.000 dolara koje si ti odlučila spiskati i sad tražiš još. Ali dobro. Srećom pa nije nezahvalna…

“Blagoslovljeni smo što imamo obitelj koji su nam dali ove velike donacije. To će nam pomoći pokriti troškove medenog mjeseca i planirati još bolje buduće vjenčanje. Stvarno ne bismo to mogli vez vas.“. kaže skromna mlada.

‘Upravo sam updateala popis darova’

A ako ste mislili da su novac koji su skupili do sada, ili onaj koji traže za novo vjenčanje zamjena za svadbeni poklon, u zabludi ste.

„Molim vas, ostanite u kontaktu. U međuvremenu, obnovila sam naš popis darova na Amazonu ako bi nam netko želio darovati nešto da ponesemo na medeni mjesec. Ako imate neku ideju kuda bi mogli otići javite u poruci meni li Edwardu“, kaže i dodaje, da netko slučajno ne bi zaboravio ponovo dati novac:

„Kao što je spomenuto, obavijestit ćemo vas kada ćemo ponovo otvoriti naš fond za donacije i imati datum novog vjenčanja. Ne budite žalosti, novo vjenčanje će biti hit. Voli vas Pam“.

I rodbina u šoku

Screenshotovi njenog posta objavljeni su na Redditeu, a čini se da ni obitelj nije baš najsretnija.

“Što je ovo ? Je*ena šala? Nakon što ste izvukli 30.000 dolara odlučila si biti pohlepna i sve potrošiti na sbe?“, poručio joj je član obitelji mladoženje-

„Pam, što sam ti rekla o pijenju po danu. Šalu na stranu, što je vjenčanje stvarno otkazano? Tražila sam slobodno 1. prosinca, što je za manje od mjesec dana“, napisala je prijateljica.

„Ajde, stani na loptu. Koji k?“, poručila joj je druga“.

Mlada je, čini, osjetila negativnu energiju.

„Molim vas , smirite se. Osjećam se jako napadnuto i prozvano. Vi ste sami odlučili donirati MENI. Ako ja želim potrošiti novac, koga briga na što ga trošim? Rekla sam vam da je vjenčanje odgođeno, ne i otkazano“.

Eto, ne znamo…