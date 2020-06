JE LI OVO NAJBOLJI PRIMJER PRIVILEGIRANJA BIJELACA? ‘Palestinac iz rimskog doba predstavlja se ovako…’

Nakon smrti Georgea Floyda kojem je policajac nogom gnječio vrat i početka prosvjeda Black Lives Matter, društvenim se mrežama šire objave o tzv. bjelačkoj privilegiranosti.

Tviteraš koji se predstavlja kao Bog dao je najbolji primjer takvog slučaja referirajući se na prikaz Isusa Krista u kršćanstvu.

“Privilegiranje bijelaca ne ide dalje od toga da se Palestinac iz rimskog doba predstavlja ovako”, napisao je Bog uz sliku.

KAKO JE DOISTA IZGLEDAO ISUS? Povjesničarka tvrdi da je bio posve drugačiji nego na slikama

Privilege doesn't get much whiter than making a Roman-era Palestinian look like this. pic.twitter.com/i05NG7FlVm

— God (@TheTweetOfGod) June 3, 2020