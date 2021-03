JE LI ON S NEKOG DRUGOG PLANETA?! Redditovac se čudi zašto su Hrvatima toliko važni kafići, a jedan odgovor ubija – ‘Ovo treba u Ustav’

Da je stranac koji se jučer doselio možda bismo i razumjeli pitanje, ali ovako….

Jedan redditovac pita se zašto su su Hrvati toliko opsjednuti da „mogu sist i u kafić i pit kavu’. Ovakvo blasfemično pitanje možda bi bilo razumljivo od nekog stranca koji se tek doselio, ali sudeći po dijalektu, u pitanju je naš čovjek.

‘Pa ima i drugih aktivnosti za ubit vrime’

„Kad su kafići bili zatvoreni samo san sluša druge kako ne mogu pit svoju kavu i da nemaju šta drugo radit. Sad kad su se kafići otvorili svi su odma veseli da mogu sist, čakulat i popit kavu. Ja ne razumin zašto je ljudima to toliko važno, pa šta ne postoje neke druge aktivnosti di možeš ubit vrime i popričat (trčanje skupa, bacit đir po gradu itd…)“, pita se.

Naravno, ubrzo su uslijedili komentari u kojima mu objašnjavaju kako je u pitanju oblik druženja, kako se kod nas sve radi u kafiću od dejtova do sklapanja poslova, no jedan komentar savršeno je opisao ovaj kulturološki fenomen.

‘Demo verzija Edenskog vrta’

“Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedanaestorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, jugoslavena ni ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima.

Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom MAN-u, to je onda intelektualno biserje, znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom dok bi vam je u zemaljskim institucijama poput autoškola to naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti, nego u kafiću?“, poručuje,

‘Ovo treba uvrstiti u Temeljne odrednice Ustava’

Komentar je pobrao mnoštvo pohvala, neki traže i „Peticiju da se ovo uvrsti u Ustav RH 1. Članak temeljne odrednice“. „Ovo učim napamet i recitiram svima koji počnu s*at o hrvatskom kafenisanju“, „Ovo je dostojno Malnara“, „Objasnio si sto ni sama nisam shvaćala“, samo su neki od reakcija na maestralan komentar.