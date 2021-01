JAVILA SE UŽIVO U BBC-JEVE VIJESTI, ALI NEŠTO JE ZABORAVILA MAKNUTI IZ KADRA: Pogledajte malo bolje, teško da ga nećete vidjeti

Yvette Amos postala je internetska senzacija nakon što se javila u ozbiljnu BBC-jevu emisiju iz svoga doma, dok je iza nje bila ogromna seks igračka.

Gosti su razgovarali o nezaposlenosti u Walesu tijekom pandemije, ali gledatelji su primijetili neobičan detalj u pozadini. Ispostavilo se da se radi o dildu koji je ponosno stajao među knjigama i društvenim igrama.

“Možda najbolja pozadina kod gostiju na BBC-jevim vijestima. Uvijek provjerite police prije nego što se pojavite u eteru”, napisao je novinar Grant Tucker na Twitteru, a njegova je objava ubrzo eksplodirala.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021