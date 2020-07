JAO, ŠTO IM RADE: S ovom slikom se požalili da predugo čekaju sir u restoranu, reakcije ekipe su brutalne

Teksašanin je nakon lavine kritika izbrisao svoju objavu, no tviteraši mu se i dalje rugaju

Američki par koji se na Twitteru požalio na nedostatak ribanog sira postao je predmet sprdnje.

Nakon tri mjeseca u karanteni, Jason Vicknair iz Teksasa izveo je suprugu na spoj u restoran da bi, zamislite, čekali gotovo 20 minuta na ribani sir, što im je jako teško palo.

“Moja žena, spoj nakon više od tri mjeseca karantene. Čekamo na ribani sir jer je to jedini način na koji ona može jesti fajite. Pitali smo četiri konobara, prošlo je već 18 minuta. Nerealno. Moramo prestati kriviti covid-19 za lošu uslugu”, napisao je Vicknair na Twitteru uz fotografiju svoje melankolične supruge naslonjene uz zid.

Tviteraši nisu suosjećali s parom te su počeli brutalno sprdati na njihov račun, a Vicknair je naposljetku izbrisao objavu.

please sir, she needs shredded cheese for her fajitas pic.twitter.com/yXZLjKjPCS — adam (@burgerkrang) June 28, 2020

“Čujte, moja žena ima tu bolest. Jedini način na koji može jesti fajite je sa sirom. Liječnici kažu da nije smrtonosno, ali nema lijeka”, “Ja, beba, čekam 18 minuta na ribani sir jer je to jedini način na koji mogu jesti fajite”, “Oprosti što konobari riskiraju živote da tvojoj ženi donesu ribani sir i što im treba tako dugo, Brad. Možda su prezaposleni tijekom globalne pandemije koja ubija više ljudi nego Prvi svjetski rat”, samo su neki od tvitova.

My Wife Waiting For Shredded Cheese As It’s The Only Way She Can Eat Fajitas pic.twitter.com/Ygywu9gnJj — isaac (@ass_dentata) June 28, 2020

me, a baby, waiting 18 min on shredded cheese because it’s the only way i can eat fajitas pic.twitter.com/oym9YSdE99 — beth (@bethbourdon) June 28, 2020