JAKO NAM JE ŽAO OVOG PSIĆA, ALI NE MOŽEMO SE PRESTATI SMIJATI: Ovako je izgledao prije odlaska frizeru, a onda…

Ipak, bilo je i onih koji upozoravaju da je problem u vlasniku, štoviše, da ovo pokazuje kako se i nije baš brinuo o psiću

Prije tjedan dana, jedan tviteraš objavio je urnebesnu fotografiju psića kojeg je odveo u salon, samo da bi se vratio po, pa…Procijenite sami.

count your fucking days petsmart pic.twitter.com/8CvQkPEdzd — ICE 🥶❄️ (@REALBURTIIS) February 26, 2021

„Vi u salonu, odbrojavate svoje zadnje dane“, poručio je uz „prije i poslije“ fotografije.

Njegov tvit skupio je više od pola milijuna lajkova, a ekipa u komenetarima se urnebesno zabavlja.

„Ja kad izlazim u petak navečer vs. ja u subotu ujutro“, „Često planiram obrisati Twitter, no zbog ovakvih stvari neću“, „O Bože, oprosti mi, ali smijem se do granice gušenja“, neki su od komentara.

Neki psića uspoređuju s likom iz popularnog crtića Ledeno doba: „Zamisli da ostaviš svoju krznenu bebu na šišanju i dočeka te Sid“. Jednom tviterašu je bilo smiješno što on ima takvog psića, na što mu je odgovorio kako je riječ o psu njegove bake.

No bilo je i onih koji ističu kako je za ovakav tretman sam kriv. „Jedini razlog zbog kojeg bi ga tako ošišali je jer ga niste četkali“, „Mušterije poput tebe su razlog zašto mnogi saloni više uopće ne žele preuzeti pudlice“, „Ljudi se ne brinu o njima kako treba a onda zalijepe fotografije poput ovih i krive salon“, zaključuju