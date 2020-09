‘JADNIČAK JE SAMO HTIO UČINITI ISPRAVNU STVAR’: Starac u dućanu zamijenio dezinficijens s aparatom za sokove

Društvenim mrežama širi se snimka trenutka kada je umirovljenik na benzinskoj postaji zamijenio aparat za slushyje s dezinficijensom za ruke.

Starac je ušetao s maskom na licu i osvrtao se oko sebe ne bi li pronašao sredstvo za dezinficiranje. Potom se zaustavio kod dva prozirna spremnika s plavim i crvenim sokom, stisnuo je ručku i počeo trljati ruke s hladnim i ljepljivim slushyjem s okusom maline.

Watch this old man mistake the slushy machine for a hand sanitizer dispenser 🤣 pic.twitter.com/4YY1a1RpS4

— sam (@Ports_Sam) September 16, 2020