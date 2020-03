IZVEDBA KOJA JE GANULA MILIJUNE: Španjolac zasvirao pjesmu iz ‘Titanica’ na balkonu, a onda se dogodilo nešto predivno

View this post on Instagram

❤❤Stay safe people and listen to some nice live TITANIC balcony music❤❤ . . A magic moment with the amazing @albertogestoso with his balcony piano… thank you man! . . #coronavirus #quarantine #quarantineactivities #stayinthehouse #stayhome #balconymusic #balconymusicclub #pianoplayer #saxophoneplayer #alexlebrontorrent #alwaysmakethemrememberyou #avingudagaudi #musicianship #timeofcrisis #musicbringspeopletogether #tenorsaxophone #tenorsax #balconyband #staysafe #balconyshow #impromptushow #nonoisecomplaintstoday #nonoisecomplaints #neighbourhood #neighborhoodbalconyentertainment #quedateacasa #quédateacasa #quarantinechallenge #stopcovid19 #stopcovid19⛔️