IZBEZUMLJENI LJUDI ZATRPALI TWITTER SNIMKAMA: ‘Na nebu se upravo vidi NLO!’ Ispostavilo se da je riječ o nečem još opasnijem

Među građanima se stvorila neviđena panika – svi su uvjereni da su prekjučer vidjeli svemirski brod

Ljudi s juga Floride koji su u utorak navečer gledali prema nebu, mislili su da su opazili NLO dok se sablasno čudno svjetlo kretalo po nebu. No, to bijelo svjetlo zapravo je bila raketa s podmornice Trident II na pokusnom lansiranju.

Jedan očevidac, koji je uočio neobičan prizor, napisao je na Twitteru: “Doslovno sam upravo vidio NLO u južnoj Floridi!” Drugi je dodao: “Moj brat i ja upravo smo bili svjedoci NLO-a koji je letio iznad južne Floride.”

Thought I saw a UFO yesterday, turns out it was only a Trident-II SLBM missile launched from a sub off the East Coast of Florida. Nothing unusual here. https://t.co/tK9jhWGW1n pic.twitter.com/evxeWIoBbN — Eric (@EricVFL73) February 10, 2021

Testiranje je bilo najavljeno

“Nikad u životu nisam vidio nešto slično. Bez šale”, “Bio je to trokut, s prigušenim narančastim svjetlima na svakom uglu. Ovo je bila realno najčudnija stvar koju sam ikad vidio”, stoji u još nekoliko objava na toj društvenoj mreži.

DID YOU SEE THAT | No that's not a UFO. It was a Trident-II SLBM Missile Test from a submarine off the coast of Florida. This missile test had been scheduled for the past few days and we just so happened to catch it tonight. @CBS12 #UFO #Trident #SLBM 📹 @mrhollender pic.twitter.com/kpV0ExVSyy — Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 10, 2021

Američka je vlada objavila niz obavijesti prije lansiranja Trident-II SLBM-a, izvijestio je New York Post. Navodi se da je raketa putovala na udaljenosti od oko 8000 kilometara, s područjem ponovnoga ulaska istočno od otoka Ascension.

Zasad nije poznato je li lansiranje izvedeno iz nuklearne podmornice američke mornarice ili kraljevske mornarice, napominje se u istome tekstu. Meteorolog CBS Newsa također je objavio da nije riječ o NLO-u.

“No that’s not a UFO. It was a Trident-II SLBM Missile Test from a submarine off the coast of Florida,” CBS News meteorologist Zach Covey said … it looks like some folks missed the notice albeit a great deal of #UFO records were released recently…. https://t.co/OSnmaWOArk — Cory Morris (@CoryMorrisesq) February 10, 2021

Nema opasnosti za ljude

“Ne, to nije NLO. Bilo je to raketno ispitivanje Trident-II SLBM-a s podmornice na obali Floride. Ispitivanje projektila bilo je zakazano za posljednjih nekoliko dana i slučajno smo ga uhvatili večeras”, pojasnio je.

Eric Vandernoot, koordinator laboratorija za astronomiju i fiziku na Sveučilištu Florida Atlantic, složio se s ovom tvrdnjom, prema pisanju britanskoga Mirrora.

“Činjenica da su raketu istovremeno vidjeli ljudi u Hobe Soundu i na Bahamima govori mi da je bila izrazito visoko na nebu. Čini mi se da ovo jasno ukazuje na to da je raketa stvarno visoko pa se ljudi ne bi trebali brinuti”, kazao je on za WPTV.