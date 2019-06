IZBAČEN IZ RODILIŠTA ZBOG BRUTALNE ŠALE O ŽENINOJ VAGINI: ‘Svima je bilo smiješno osim toj nabrušenoj vještici’

Više od 400 ljudi komentiralo je objavu, a većina se složila kako ovaj novopečeni otac za taj incident može kriviti samo sebe

Rođenje djeteta poseban je doživljaj za svakog roditelja, a s obzirom na količinu stresa i bolova buduće majke, mnogi imaju i prilično bizarne priče iz toga dana. Jedan je muškarac tako želio svoju suprugu maksimalno opustiti tijekom trudova pa je nabacio šalu u rodilištu. Ta je šala bila urnebesno smiješna i njemu i njegovoj ženi, ali ne i medicinskoj sestri.

‘Nabrušena vještica od sestre’

Neimenovani muškarac požalio se na Redditu kako su ga izbacili iz rodilišta dok je njegova žena rađala njihova sina, i to samo zato što se primalji nije svidjela njegova neslana šala vezana uz izgled vagine njegove supruge, ali i još jedan, nekima “seksistički” komentar ginekologu koji ju je porađao.

Zabrinuti 25-godišnjak pitao je ljude je li krivnja njegova ili je “nabrušena vještica od sestre” pretjerala. “Mirno sam pokušao toj dementnoj babi objasniti da nema pravo vrijeđati se zbog šala ljudi koji su joj za posao masno platili, ali to je samo pogoršalo situaciju. Na kraju sam izašao van, ali osjećam da je sestra pogriješila što se naljutila zbog glupe šale između mene i moje žene”, objasnio je.

Komentirao ženinu vaginu

“Mojoj je supruzi cijela situacija bila urnebesna, ali s obzirom na iznos koji smo platili za porođaj u privatnoj klinici umjesto da smo se kockali u državnoj, negdje sam na 50-50 između smijanja i prijavljivanja te podmukle stare vještice”, zaključio je uznemireni reditovac.

Nakon toga je i otkrio što je to toliko uzrujalo medicinsku sestru da ga je izbacila iz rodilišta. On tvrdi da ga je najprije supruga pitala kako izgleda “tamo dolje”, na što je on odgovorio: “Osjećam se kao da gledam kako gori moj omiljeni restoran.” Njegova se žena na to nasmijala, dok je sestra zakolutala očima.

A onda se do kraja ‘pokopao’

Zatim je ginekolog priopćio kako se ženina vagina raspuknula te da će biti potrebno nekoliko šavova nakon što dijete izađe van. Muškarac se tada našalio upitavši može li za svaki slučaj dodati još koji šav ekstra. U tom je trenutku medicinska sestra “pukla” i zahtijevala da on izađe van.

Više od 400 ljudi komentiralo je objavu, a većina se složila kako ovaj novopečeni otac za taj incident može kriviti samo sebe. “Oprosti, ali da, ti si ispao šu*ak. Da, sestra se može naljutiti na neprimjerenu šalu. Njezin je je*eni posao da se brine o ženi koja je u tim trenucima vrlo ranjiva”, jedan je od komentara, a drugi su muškarcu zamjerili i ružne nadimke koje ima za sestru.