IZ ŠALE KUPIO OBITELJI KUĆNI DNK TEST PA DOŽIVIO ŠOK: Majka se na kraju slomila i priznala sve, priča je prilično neobična

“Čim su svi otvorili svoje poklone mama je počela paničariti te čak sugerirati da samo jedno od nas napravi test”, rekao je mladić

Svi vole neobične poklone uz koje se čitava obitelj dobro zabavi, no ponekad se stvari jednostavno izmaknu kontroli i krivi odabir umjesto smijeha donese kaos.

Baš to dogodilo se ovom mladiću koji je iz zafrkancije svojoj obitelji poklonio DNK set, ne znajući kako njegova obitelj krije tajnu.

Svoju priču podjelio je na Redditu.

Darivanje preraslo u svađu

“Prije praznika našao sam ‘AncestryDNA’, DNK test za kućnu radinost, na sniženju te sam pomislio kako je to odličan poklon i kupio 6 komada koje sam odlučio darovati svojoj obitelji kao Božićni poklon. Danas ćemo se svi okupiti da razmijenimo poklone kao i obično te sam za mamu, tatu, brata i dvije sestre, svakom zasebno, zamotao njegov DNK-test. Čim su svi otvorili svoje poklone mama je počela paničariti te čak sugerirati da samo jedno od nas napravi test, pošto će ispasti isti, a druge onda da prodamo ne bi li uštedjeli novac. Sada se naši roditelji na katu svađaju već sat vremena, a mi dole pokušavamo shvatiti tko od nas ima drugoga tatu”, započeo je priču mladić.

Dodao je kako se još nisu odlučili za testiranje, a roditelji se ne spuštaju. Bez obzira na to šta će na kraju ispasti, napominje, oni se svi još vole i vole svoje roditelje.

Ubrzo se opet oglasio te napisao što se zapravo na kraju dogodilo.

Božićno čudo

“BOŽIĆ NIJE UNIŠTEN! Horor se na kraju pretvorio u Božićno čudo. Ispalo je da je otac moje najstarije sestre preminuo brzo nakon što se ona rodila. Mamin blizak prijatelj pomogao joj je kroz to teško razdoblje te su se na kraju zaljubili i osnovali svoju obitelj. Nikad nam to nisu rekli jer je mojoj mami bili jako teško razmišljati o tom razdoblju. Sinoć je skupila snage te nam ispričala cijelu priču, pokazala fotografije, a sve nas je to još više zbližilo. Ovo je bio Božić koji nikada nećemo zaboraviti! Sretan Božić svima!

P.S. Oprostite, moja mama nije ku**a. I ne, ti nisi moj otac”, našalio se za kraj ovaj mladić, ganuvši mnoge toplom blagdanskom pričom.