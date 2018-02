ISTRAŽIVANJE OTKRILO GDJE SE NAJVIŠE TRAŽE SEKS-IGRAČKE: Hrvatska iznenađujuće visoko, perverznija čak i od Japana

Seksualne igračke su u Hrvatskoj traženije nego u Japanu, a od susjeda nas je samo nadmašila Italija.

Britanska stranica za kupopne uzela je u obzir 18 najpopularnijih igračaka za odrasle, preveli su ih na sve jezike te istražili koliko se ti pojmovi pretražuju u kojoj zemlji. A rezultati su priližno iznenađujući.

Na prvom mjestu su Danci, kod kojih je u godini dana 118 pretraga na svakih 1000 korisnika interneta., slijede ih Šveđani sa 115 pretraga, a na trećem mjestu je Grenlad ( tehnički, doduše, dio Danske) sa 1008 pretraga.

Duge i hladne noći

“Prva pomisao biola nam je, ok, ima logike, to je dobar način da se boriš protiv hladnoće i dosade tijekom dugih noći” rekao je Ben Harrow koji je vodio istraživanje za Vouchercloud. “Danska i Švedska i nisu bile neko iznenađenje, obzirom na njihov pristup životu a i dalo se naslutiti obzirom da redovito visoko kotiraju na listi najzadovoljnijih zemalja svijeta. Za Grenland nemamo objašnjenje. No puno veće iznenađenje su zemlje koje se nisu popele visoko na listi, uključujući Japan, Francusku i Njemačku. Zapanjili su nas, obzirom na stereotipe o njima kao prilično razigranima”, pojasnio je za za Bustle.



I stvarno . Na četvrtom mjestu su SAD (104 pretrage), peto je Ujedinjeno Kraljevstvo (96) šesta Nizozemska (88) pa slijede Rusija (87), Bugarska (86) Italija (84) dok su deseti Australci. (82).

Hrvatska skoro ušla u top 10

No vrlo blizu 10 najperverznijih zemalja je i Hrvatska – na visokom 14. mjestu sa 74 google pretrage za seks igračkama. (11. je Rumunjska, 12 Norveška a 13. Malta).

To nas smješta daleko ispred domovine svih perverzija, Japana, koji je na 43. mjestu, ali i naših susjeda – Slovenija je 33., BiH 61, a Srbija 42.