ISTJERIVAČI DUHOVA, POMOZITE! Baka tvrdi da njezinu unuku opsjeda – demon: ‘Imam i snimku, ovo nije ljudsko biće’

Očajna žena moli stručnjake za paranormalno da dođu prekontrolirati dom njezina sina nakon što je ugledala “demona” kako stoji u sobi njezinih unuka. Tory McKenzie iz Las Vegasa postavila je kameru koja se aktivira na pokret u kuću svoga sina Ryana nakon što je njezina unuka u noći započela razgovor s nepoznatim entitetom.

Nekoliko dana poslije, Tory je provjerila snimke nadzorne kamere i užasnula se primijetivši lik koji stoji samo nekoliko centimetara od njezinih unuka – dvogodišnje Amber i sedmomjesečnoga Michaela.

Terrified grandmother captures image of 'horned demon' standing over her toddler granddaughter's bed – after setting up camera when the girl was heard telling someone to 'go away' in the night

