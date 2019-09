ISTINITE PRIČE OD KOJIH NEĆETE OKA SKLOPITI: Što kada duhovi uzmu stvar u svoje ruke?

‘Ležeći na podu čula sam smijeh djevojčice pokraj sebe iako nikoga nije bilo kraj mene’ – Mary

Jezive priče nisu rezervirane samo za horore na malim i velikim ekranima. Nekada su najgori horori oni koje sam doživiš, a oni su odlučili ispričati svoja stravična iskustva.

Mama

“Kada sam bio mlađi znao sam pomagati susjedu, koji je bio prijatelj s mojim roditeljima, na njegovom imanju. Kada bih završio s poslom otpratio bi me do doma ne bi li pozdravio moje roditelje.

Jednom kada smo došli do mene i ušli u kuću čuo sam kako mama na katu priča s nekim na telefon. Dozivao sam tatu, ali nije se odazvao. ‘Čini se da ti je mama na telefonu, javit ću im se drugi put’, kazao je susjed i otišao.

Popeo sam se na kat ali mama nije bila ondje i više ju nisam čuo. Pretražio sam kompletnu kuću, ali bila je prazna.

Brzo sam nazvao oca na telefon i pitao ga zna li gdje je mama.

‘Da, mama je samnom u dućanu. Već nekoliko sati smo u kupovini’, kazao mi je otac. I ja i susjed smo čuli korake i ženski glas. Ne moram ni napominjati da sam čekao ispred kuće oca i majku da se vrate” – Joseph

Netragom nestao

“Subota je. Deset sati ujutro. Ustajem i vidim kako tata prolazi kroz kuhinju. Prvo sam pomislila kako to da nije na poslu, no onda sam vidjela kako nema naočale pa sam zaključila da je vjerojatno bolestan i ne ide na posao.

Ustala sam s kreveta i otišla do kuhinje da ga pitam je li dobro. Ali kada sam došla do kuhinje tamo nije bilo nikoga.

Nije nikoga bilo u cijeloj kući, a sva su vrata bila zaključana.” – Kes

Igra skrivača

“Kada sam imala 11 godina voljela sam se sa braćom i sestrama igrati skrivača. Iako sam znala da je prostor ispod kreveta prvo mjesto na koje će ići tražiti one koji su se sakrili, odlučila sam leći ispod sestrinog kreveta.

Ležeći na podu čula sam smijeh djevojčice pokraj sebe iako nikog nije bilo kraj mene i u sobi. Vrisnula sam i ispričala svima što se dogodilo. Nakon toga se više nismo igrali skrivača” – Mary

Prabakin duh

“Razgovarala sam s duhom svoje prabake na telefonu. Nisam prepoznala njezin glas jer je umrla 60 godina prije nego što sam se ja rodila, ali starija žena koja me nazvala rekla je: “Reci Essie da je vrijeme da se vrati doma”. Iako sam joj ponavljala da je nazvala krivi broj, žena je inzistirala da proslijedim poruku.

Dva sata kasnije nazvali su me iz doma da je moja baka Esther, koju su u djetinjstvu zvali Essie – preminula” – Janice