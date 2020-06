ISPOVIJEST PATRONAŽNE SESTRE: Nagledala se svega, ali u sjećanju joj je ostao par koji nije znao da se trebaju seksati ako žele dijete

U bogatoj karijeri, jedan od najbizarnijih slučajeva koji joj se urezao u sjećanje bio je mladi par koji je želio dijete

“To je jedna od onih profesija za koje ljudi misle kako ništa ne radite. Često mi kažu, pa vi samo hodate od kuće do kuće, sjedite i pijete kavu, nije kao da ste prave medicinske sestre, u bolnici. Pa znate što, itekako smo prave medicinske sestre, a za razliku od kolegica koje krvavo rade u bolnici, mi smo na terenu, prepuštene same sebi”, počinje priču za Mirror patronažna sestra i primalja Rachael Hearson, 59-godišnjakinja koja radi kao patronažna sestra već 40 godina, otkako je s 19 godina počela školovanje za sestru.

‘Na neke stvari se nikada ne navikneš’

U karijeri se nagledala svačega; posjećivala je novorođenčad u bordelima, pomagala u prvim koracima novopečenim roditeljima svih profila, no na neke se stvari, kaže, čovjek nikada ne može naviknuti. Koliko god je prizor rođenja divan i radostan trenutak ne samo za majku nego i sve one koji su pomogli da dijete dođe na svijet, toliko je šokantno i tužno kada se rodi mrtvorođenče; to je potrese i danas, nakon duge karijere kao i prvi put.

Ipak, u bogatoj karijeri jedan od najbizarnijih slučajeva koji joj se urezao u sjećanje bio je mladi par koji je želio dijete.

“To je bilo još u doba kada nije postojao internet”, kaže i nastavlja:

“Bili su braku već neko vrijeme i željeli su postati roditelji. Mislili su da su djeca rezultat sklapanja braka i nisu imali pojma da se trebaju seksati kako bi ga napravili. Mislili su da će dijete doći tek tako”, prisjeća se. No kada im je objasnila, sve je krenulo svojim tokom, a mladi supružnici su, izgleda, otkrili radosti seksa.

“Morala sam raditi s njima i educirati ih. Nije bilo lako, ali nakon nekoliko ponovnih susreta otkrili su da sada ne mogu skinuti ruke jedno s drugog”, dodala je.