ISPLANIRAO JE SVE DO NAJSITNIJH DETALJA, ALI…: Pokušao je ubiti bivšu suprugu. Kako je završilo? Potpuno je paraliziran!

A kao šlag na tortu, nepokretnom muškarcu sud nije odobrio da se brani sa slobode

Henry Herbig je optužen za težak napad, nanošenje teških tjelesnih ozljeda te provalu s namjerom počinjenja krivičnog djela. Napad kojeg je izveo 8. rujna planirao je tjednima, ističe tužiteljstvo. Tužitelj je istaknuo kako je u njegovom autu pronađeno različito oružje poput drvene palice, pištolja i velikog mehaničarskog ključa, ali i maska, čvrste vreće za smeće, čvrsta ljepljiva vrpca i plastične steznice. Policija je pronašla čak i raspored u kojem je detaljno isplanirao napad korak po korak. Tužiteljstvo tvrdi kako je planirao da ubojstvo djeluje kao provala i pljačka.

Na dan napada, 65-godišnjak je otišao iz svog doma u Floridi. Put je planirao kako ga nitko ne bi mogao slijediti ili vidjeti gdje je bio. Osim dva auta, uzeo je i više kanistara s benzinom, kako ne bi morao stajati na crpkama, te podosta gotovine kako ne bi ostavljao trag korištenja kartica. Čak je i mobitel ostavio kući da ga ne oda GPS.

Nije baš računao da će mu uzvratiti

Kad je došao do kuće svoje bivše supruge u floridskom Virginia Beachu, njegova pokćerka je izlazila iz kuće kako bi prošetala psa. Prema optužnici, udario ju je po glavi velikim mehaničarskim ključem. Ušao je u kuću i počeo je udarati bivšu suprugu u lice. No njegov ‘masterplan’ nije baš računao na to će se njegove žrtve oduprijeti. Pokćerka je zgrabila njegov pištolj i upucala ga. Pogodila mu je kralježnicu te je napadač ostao paraliziran.

Kako prenosi Unilad, obrana je pokušala uvjeriti suca da ga pusti uz jamčevinu, opisujući kako ne može stisnuti ni šaku te kako nikada više neće hodati te kako se osoblje pritvora neće moći skrbiti o nepokretnom zatvoreniku. No sud je ipak prihvatio argumente tužiteljstva – kako je u pitanju opasan muškarac s koji bi mogao iskoristiti svoje bogatstvo i poznanstva da pobjegne. Do suđenja, koje počinje u prosincu, ostati će u zatvoru.