INSTAGRAM JE LAŽ: Ne vjerujete? Pogledajte kako vas influenceri obmanjuju da se fotkaju u privatnom avionu

Nekoliko popularnih influencera na meti je kritika zbog lažiranja luksuznog životnog stila. Naime, fotografiraju se u studiju u Los Angelesu koji je uređen kao unutrašnjost privatnog aviona, piše Oddity Cental.

Zvijezde s društvenih mreža pod svaku cijenu žele impresionirati svoje pratitelje pa makar to bilo i obmanom.

Jesu li influenceri besposličari željni pažnje i lake zarade ili dio nove grane marketinga?

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body… idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk

— melissa (@maisonmeIissa) September 25, 2020