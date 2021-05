INCIDENT USRED JAVLJANJA U RIJECI: Mladić upao u kadar Maji Sever, svašta je dobacivao i nije mu bilo na kraj pameti odustati

Sever su morali isključiti iz javljanja jer je slutilo da bi moglo prerasti u još veću neugodnost

Nije jednostavno reporterima na terenima, a izborni dan zasad je najteže pao Maji Sever, novinarki HRT-a, koja je imala zadaću javiti se iz Rijeke.

Tek što su joj iz studija poručili da obavijesti gledatelje što se zbiva u trećem najvećem hrvatskom gradu, umjesto nje je glavnu ulogu preuzeo nepoznati mladić, koji je odlučio održati vlastiti show. Započeo ga je ovako:

SMIJEŠNA STRANA IZBORA: Zafrkanti se osvrnuli na dolazak dijaspore, sudbinu predizbornih obećanja, muke političara po šutnji

“Srbin. Da, da. Vojko V. je boji nego Vojko Obersnel”, kazao je u svom prvom javljanju taj “padobranac” i nastavio inzistirati na tome da njegova uloga bude glavna.

“Vidite, ovo su čari javljanja uživo”, pokušala je sve okrenuti na šalu Sever. Potom je zamolila mladića da se makne iz kadra, ali on je nastavio po svome:

“Ja ću vas zamoliti da budem tu glavni. Zašto? Jer je Vojko debelo g****. Zašto? Jer on repa, on jede, on samo… Nismo normalni jer nas j*** u g****”, nastavio je nešto nesuvislo trabunjati taj mladić, što je dovelo do toga da su Sever isključili iz programa jer je slutilo da bi sve moglo prerasti u još neugodniji incident.

Sever se javila nešto kasnije, ali s jednog od balkona na obližnjim zgradama.