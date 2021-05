IMATE LI I VI U VEZI SVOJE KINKY TAJNE? Zateklo ga je kada je čuo kako želi da je tretira, mnogima od vas bi ovo ipak bilo previše

Par je potkraj listopada počeo objavljivati i na TikToku, a prikazuje kako izgleda njihova svakodnevica

Dani (26) i Jack (31) iz Tucsona u Arizoni posve su neobičan par. Neobičan, ali po svemu sudeći sretan. Jest da je on tretira poput mazne kujice, ali tako to između njih funkcionira. Dani, naime, obožava oponašati psića.

Pomaže joj da se nosi sa stresom

“Još od djetinjstva patim od kronične anksioznosti i paničnog poremećaja. Oponašati štene mi i danas silno pomaže da se nosim sa stresom. Obožavam što mogu doći kući, zaboraviti se i što se Jack tada pobrine za mene”, kazala je Dani, koja koristi svaku priliku da bude na četiri šape.

Zna “sjesti” i “ostati na mjestu”, ima svoju zdjelicu za vodu, omiljene kolačiće i igračke za vježbanje zubića, pa i niz povodaca koje je kupila kako bi je dragi mogao izvoditi u šetnje.

Na livadama četveronoške jurca za loptom, a nedavno je dobila i svoj prvi krevetić.

Ljudi ih učestalo vrijeđaju

“Jack je moj vlasnik. Predivan je. Užasno je drag i suosjećajan. Obožavam ga, čini moje malo pseće srce vrlo sretnim. Znam da ljudima izvana sve to izgleda jako čudno, ali nama to tako odgovara”, dodala je na to Dani, pa priznala da ih ljudi na društvenim mrežama učestalo vrijeđaju.

Par je potkraj listopada počeo objavljivati i na TikToku, tamo je skupio više od 90 tisuća pratitelja, a prikazuje kako izgleda njegova svakodnevica.