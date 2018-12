IMA SVAKAKVIH AUTOMATSKIH ODGOVORA, ALI OVO JE VRH: Poslao mail kolegi na godišnjem, pazite što ga je dočekalo

Vidi se da je lik baš odlučio uživati boga svoga i želi da to svi znaju

Svi koji rade uredski posao složit će se da je slanje mailova jedan od najdosadnijih zadataka. Jedan se čovjek sjetio kako stvari učiniti zabavnijima, a usput si olakšati i ne odgovarati svakomu posebno. Osoba koja je dobila ovaj automatski odgovor podijelila ga je na Redditu i nasmijala cijeli svijet.

“Hej tamo, znam, znam. Dobili ste odgovor odmah. Pomislili ste: ‘Vau, on zna odgovarati na mail!’ No, istina je ovakva, dragi pošiljatelju. Ja sam na godišnjem na sunčanom otoku s dvoje ljudi koje volim najviše. Ne, ne s Lukeom Skywalkerom i Jimijem Hendrixom. Sa svojom suprugom i sinom. Ništa drugo nego tjedan dana sunca i kvalitetnog vremena s najdražim ljudima. To je recept za sreću. Preporučujem da i vi probate. Sa svojim voljenima, naravno. Ne možete dobiti moje, bilo bi nastrano.

Ako ga pojede morski pas…

Uglavnom, neću vam odgovarati. Obično ljudi pišu da nemaju pristup mailu ili mobitelu, a svi znamo da je to laž – jednostavno vam ne žele odgovoriti. Doslovno sam izbrisao Outlook s mobitela i roaming mi je isključen, tako da me doslovno ne možete kontaktirati dok se ne vratim, a to će biti u utorak, 11. prosinca. Veselim se što ću vam tada moći odgovoriti… osim ako me ne pojede morski pas ili nešto. Ako se to i dogodi, bit će okej. Morski pas će pojesti happy meal.

Samo vas molim da me se sjećate kao čovjeka koji je volio vegetarijanski curry i death metal te čiji vas je automatski odgovor barem malo usrećio da ne mislite kako zima dolazi. Želim vam ugodan tjedan! Roy“, pisalo je u urnebesnom mailu koji je reditovac jednostavno morao objaviti i nasmijati ostale korisnike.