IMA 30 GODINA I RODITELJI GA IZBACILI: Ne želi raditi i traži da ga netko primi, ali ima i popis zahtjeva zbog kojeg su ljudi poludjeli

‘Molim vas, molim vas recite mi da ovo nije stvarno? Ovo je sigurno neko sprdanje s milenijalcima, jel da’ jedan je komentara

Ostati bez krova na glavom je velika životna tragedija i jasno je da se traži pomoć, velika ili mala, na sve strane. No ovdje to nije sličaj. Redditovka je objavila screenshot svog fejs prijatelja, koji nije molba za pomoć, nego popis zahtjeva. Također, nije ostao bez krova nad glavom jer nije više mogao plaćati kredit ili mu je kuća izgorjela nego zato što su ga roditelji izbacili. Ne zato što bi bili bezdušni nego zato jer njihovo dijete ima 30 godina i nema namjeru zaposliti se.

‘Rekli ili nađi ropstvo ili odseli – odabrao sam drugo’

“Zdravo svima! Kao što znate, moji roditelji su mi rekli da kraja mjeseca moram naći ropstvo ili se moram iseliti. Prijavio sam se svih šest mjesta koji su na pješačkoj udaljenosti od kuće, ali nitko mi se nije javio. Zato sam se odlučio na drugi put. Svi su uključeni u ovu ponudu, ali ako sam vas tagirao to znači da mi vaš stan ili kuća savršeno odgovara ili mislim da ste dovoljno užoivali u svom imetku i trebali biste ga dijeliti”, skrompo započinje, da bi odmah potom nastavio.

“Što prostor mora imati:

– velika spavaća soba s kupaonicom

– pristup wifiju brzine najmanje 250mbps

– unutar dostavnog područja dvaju servisa za dostavu hrane

– najmanje dva skloništa za životinje unutar pješačke udaljenosti jer je to jedan od rijetkih poslova koji su mi prihvatljivi

– zvučna izolacija prostora te nikakva ograničenja buke

‘Morate mi davati ili plaćati travu’

Što trebam od vas:

– darežljivi sa stanarinom ako ju tražite

– ako ćete trebati stanarinu i nakon 2-6 mjeseci morate mi jamčiti i da ćete me voziti na posao i s posla ako se ne zaposlim na pješačkoj udaljenosti

– Morate biti spremni dijeliti svoju travu sa mnom ili mi davati novac za nju jer stvarno ne želite da ostanem bez svojih lijekova- haha

– pristup vašem netflixu, amazonu/hulu – svi su računi nužni

– kuhani obrok najmanje tri dana u tjednu

– morate me pustiti da u svom prostoru boravim kako želim, a to uključuje golotinju i nered”, skrušeno moli 30-godišnjak, da bi se vratio na najvažnije:

‘Nisam vam ja kriv što plaćate 2500 dolara stan’

„Ponovo, ako mi baš apsolutno morate naplatiti stanarinu nakon pokusnog razdoblja mora biti manja od 400 dolara. Jedina iznimka je ako živite u centru, tada sam voljan platiti 450 dolara – nije moja krivica što dvosobni stan plaćate 2500 dolara na mjesec“, pojašnjava nezaposleni 30-godišnjak.

Da ne bi bilo kako on samo zahtijeva i traži, dao je i listu što sve on nudu

„Što nudim umjesto zaposlenja

– Obrazovanje: Ovo je prilično važno. Kao što svi znate dobro sam upoznat s mnogo stvari i bit ću voljan uložiti emotivni trud kako bih vam odgovorio na sva pitanja koje imate o LGBT+ zajednici, rasizmu, mikroagresiji, i svemu ostalome.

– Savjetodavna/emotivna podrška: Imat ćete pristup Ze Starfire, mojoj dražesnoj mački za emotivnu potporu, a kao što već sam znate, jako sam dobar u dijeljenju savjeta“, zaključio je nezaposleni 30-godišnjak.

“Dakle, moram ti plaćati streaming i hranu i voziti na posao? Moje dvoje djece su manje zahtjevna”, “Molim vas, molim vas recite mi da ovo nije stvarno? Ovo je sigurno neko sprdanje s milenijalcima, jel da”, neki su od komentara.