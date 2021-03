I VI MOŽETE NASUKATI EVER GIVEN! Twitter se zabavlja urnebesnom aplikacijom, zanima li vas kako bi izgledao na, recimo, Kvarneru?

Uz novi aplikaciju možete nasukati Ever Given bilo gdje na svijetu, uključujući i svoje dvorište

Ever Given, 400 metara dugačak kontejnerski brod koji već gotovo tjedan dana blokira Sueski kanal napokon je pomaknut u ponedjeljak ujutro, no i dalje gotovo 400 brodova čeka prolaz najprometnijim morskim pravcem.

Ipak, Garrett Dash Nelson pobrinuo se da se saga o Ever Givenu nastavi . Zahvaljujući njegovog aplikaciji, Ever Given možete nasukati bilo gdje na svijetu. Možete tako blokirati od njujorške luke, do Kvarnera, možete ga uvećati ili smanjiti, rotirati….

Primjerice, divovski Ever Given možete nasukati na otočić Sv. Marko ( i usput poručiti Krčki most)…

… ili ga možete staviti u stvarnu veličinu i blokirati obližnji Bakarski zaljev

Twitter je oduševljen Nelsonovom aplikacijom, a on poziva korisnike da podrže obrazovni centar Leventhal.