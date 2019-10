I OSEBUJNI OSUĐIVANI KIROPRATIČAR ŽELI NA PANTOVČAK: ‘Idem u pohod na vrh RH brdašca. Kad krenemo gorit će nebo i zemlja!’

Samoprozvani kiropraktičar koji je, među ostalim osuđen i zbog zlostavljanja 12-godišnjeg dječaka, najavio je svoju kandidaturu za predsjednika.

Ante Pavlović, kontroverzni kiropraktičar zbog svojih “tretmana” često bio na sudu, a među najskandaloznijom je slučaj iz 2014. kada je, kako ga je teretilo tužiteljstvo dječaka vrijeđao, tukao bičem po licu i stražnjici te ga je tjerao da skine hlače i pokazuje svoje spolovilo kako bi snimku zlostavljanja postavio na YouTube.

Sve mu smješta partizanija

Osuđen je na 20 mjeseci zatvora. Kao i inače u svojim osebujnim statusima, za sve svoje probleme sa zakonom optužuje “partizaniju koja mu smješta”. Sada se kiropraktičar (u koji među ostalima tvrdi da je imao šećer u krvi veći od 33.3 mmol/L, ali nije mrtav jer “centrirano tijelo može podnijeti što necentrirano ne može”), odlučio s ‘partizanijom’ obračunati i kao predsjednik.

Konačni pohod na vrh RH brdašca

“Dragi moji pacijenti, simpatizeri, obožavatelji, sljedbenici, prijatelji ali i neprijatelji: ovim putem i službeno najavljujem svoj konačni pohod na vrh RH brdašca!!!“, dramatično je najavio. Potom svoju brojnu slijedbu uvjerava kako je to zaista njegov profil, a ne kao ranije kada su „njegovo ime i zvanje diskreditirali neki jadnici“:

Dalje traži podršku volontera i potpise te jamči najzanimljivija sučeljavanja u povijesti čovječanstva.

No šteta bi bilo propustiti njegov status.

Jako voli zlostavljati verzal

“Na radost velikog broja mojih štovatelja i obožavatelja, kao i na veliku nesreću svih ovih aktualnih političara koje ću nakon pobjede UPITATI ŠTA SU RADILI I UČINILI, objavljujem da JA, DR.ANTE PAVLOVIĆ, GLAVOM I BRADOM STOJIM IZA MOJIH PROMIDŽENIH PLAKATA!!!

Puno toga Vam imam poručiti, ispričati i napisati, ali polako ću Vas dozirati, da ostanete budni i postepeno se palite.

Plan i program ići će također u narednim danima.

Već ima generalni stožer

ZNAMO SVI DA SE NIŠTA SAMO OD SEBE NEĆE NAPRAVITI, I ZATO ĆE MI BITI POTREBNA I VAŠA POMOĆ U LOGISTICI I VOLONTIRANJU!!! VEĆ IMAM GENERALNI STOŽER SA 30-AK VOLONTERA ALI TREBAT ĆE NAM IH JOŠ JAKO JAKO JAAAAKO PUNO!!!

PRIMARNI, OSNOVNI I GLAVNI CILJ JE PRIKUPITI 10 000 POTPISA PUNOLJETNIH OSOBA ČIME I SLUŽBENO POSTAJEM KANDIDAT ZA VRH RH BRDAŠCA!!!

TIME SU MI ZAJAMČENA PRAVA NA JAVNA TV SUČELJAVANJA KOJA ĆE BITI NAJBOLJA, NAJZANIMLJIVIJA I NAJUZBUDLJIVIJA U POVIJESTI ČITAVOG ČOVJEČANSTVA!!! TO VAM JAMAČNO OBEĆAVAM!!!!!

JA TO HOĆU, JA TO ŽELIM, JA TO ZNAM!!!!!!!

KAD KRENEMO GORIT ĆE I NEBO I ZEMLJA!!!!“ poručuje Pavlović