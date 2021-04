I ONA ODE U PORNO VODE! Jedna od najljepših TV voditeljica svijeta ispunjavat će vrele fantazije svojih obožavatelja

Prelijepu Yanet Garciju na Instagramu prati više od 13 milijuna ljudi

Yanet Garcia, djevojka koja je s godinama stekla titulu najljepše voditeljice vremenske prognoze svijeta, objavila je u ponedjeljak radosnu vijest za svoje brojne poklonike, da se upravo pridružila stranici OnlyFans.

Sve je više iz svijeta slavnih

Drugim riječima, atraktivna Meksikanka počela je objavljivati svoje golišave fotografije, a hoće li ubuduće postavljati i seksualno eksplicitan sadržaj u formi videa, to ćemo tek doznati.

Platforma OnlyFans postala je izuzetno popularna u zadnjih nekoliko godina, a osmišljena je tako da na njoj plaćate sadržaj onih djevojaka (ali i muškaraca) čije intimne radove želite gledati. Danas tamo objavljuju brojne porno glumice, atraktivne nepoznate djevojke, a počela je privlačiti i sve više osoba iz svijeta slavnih.

Budući da pojedini tamo zarađuju goleme iznose, neki i milijune dolara mjesečno, novac je zasigurno bio motivacija i Garciji, 30-godišnjakinji koja samo na Instagramu ima 13 milijuna pratitelja!

U lovi do krova

Pa uspije li na Only Fans preseliti tek pet posto njih, to će značiti da će biti u lovi do krova budući da će budućim pretplatnicima naplaćivati 125 kuna mjesečno za pristup njezinu eksplicitnom materijalu. Dosad joj je stranicu lajkalo 12 tisuća ljudi, a na Instagramu je u utorak ujutro otkrila da je već odradila prva golišava snimanja u krevetu i ispod tuša.

Podsjetimo, Garcia se nekoć bavila manekenstvom, a popularna je postala nakon što je počela voditi vremensku prognozu na televizijskoj postaji Monterry.