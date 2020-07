‘HVALI NEBO, DRŽ’ SE KRAJA’: Svećenikov ubrzani blagoslov Nebeske šetnice na Biokovu postao hit – ovo je sve

Svećenik je jedva dočekao sići sa staklene šetnice koja se nalazi na 1228 metara nadmorske visine

Nedavno je u Parku prirode Biokovo otvorena prava atrakcija – Nebeska šetnica, odnosno Skywalk s koje će posjetitelji i avanturisti moći uživati u impresivnom pogledu na Makarsku rivijeru i obližnje otoke.

Riječ je o vidikovcu na 1228 metara nadmorske visine sa staklenom podlogom za hodanje.

Šetnicu je blagoslovio i fratar, ali pritom se nije dobro proveo. Stalno se pridržavao za ogradu i gazio samo na vidljive pregrade, izbjegavajući staklo. Jedva je čekao sići s vidikovce pa se na kraju doslovce bacio na okupljene posjetitelje.

[VIDEO] WOW, DJELUJE NESTVARNO: Staklena šetnica na Biokovu izgleda posebno fascinantno iz zraka

Snimka blagoslova postala je hit na Redditu, gdje korisnici zbijaju šale na račun svećenika.

“Hvali nebo, drž’ se kraja”, “Za božjeg pastira nakon ovoga ide porcija raja”, “Kako se zabije u žensku na kraju”, “Don’t drink and bless”, “Slava bogu na visi… Oh ne! Bljuccc… Škrop škrop”, “Kad to gledam, definitivno mislim da ima boga. I šaljivi je pasji skot”, samo su neki od komentara.