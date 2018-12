VIDITE LI I VI NEŠTO ČUDNO NA ZEMLJOPISNOJ KARTI? ‘Sada neću dugo putovati od Dublina do Makarske’

Izgleda kako bi mnogim iseljenicima bilo olakšano putovanje kući za blagdane kada bi zaista Irska i Hrvatska bile tako blizu

“Ovo je idealna Ujedinjena Irska. Možda vam se ne sviđa, ali ovako izgleda vrhunska izvedba”, pisalo je u opisu karte na kojoj je Irska spojena s Hrvatskom.

Veliki dio Italije je obrisan, a nestao je i popriličan dio hrvatske obale.

No čini se kako korisnike Reddita, na kojem je objavljena ova neobična karta to baš i ne zabrinjava, a neki su čak i sretni s izvedbom. “Sada neću dugo putovati od Dublina do Makarske”, napisala je jedna korisnica, a izgleda kako bi mnogim iseljenicima bilo olakšano putovanje kući za blagdane kada bi zaista Irska i Hrvatska bile tako blizu.

‘Prava ljubav’

Mnogi su imali nešto za reći, a komentari su većinom bili pozitivni.

“Oprosti Italija, ali ne možeš stati na put pravoj ljubavi. Nadam se da razumiješ”, “Kao Hrvat moram reći da volim ovo! Izvrstan posao”, “Ovo je zapravo puno bolja verzija karte”, komentirali su korisnici Reddita.