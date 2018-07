HRVATSKE SVEKRVE IZ NOĆNE MORE: Od razvod do dramatičnih okršaja preko djece

Žene od mladosti imaju usađen strah od svekrvi – koje su sve, ako se pita većinu žena, grozne mame koje se ne žele odvojiti od svojih sinova.

Iako je danas situacija povoljnija kada su u pitanju obiteljski odnosi, s obzirom na to da se većina mladih odluči za samostalan život, još mnoge shahe proživljavaju pravi horor.

Na hrvatskom forumu, žene su odlučile napisati svoja iskustva vezana uz svekrve. Većinom su to neugodna iskustva, a žene traže savjete kako da se spase od nemogućih svekrvi. Neke su pak toliko očajne da su spremne razvrgnuti vezu ili brak – ako se nešto ne promijeni.

Sponzoruša?

“Dečko i ja u vezi smo tek godinu dana i počeli smo odmah živjeti zajedno jer se kao prvo volimo, a kao drugo, on radi u inozemstvu pa smo zaključili da ne želimo održavati vezu na 1500 km udaljenosti. Ja, srećom, imam honorarni posao koji mogu obavljati bilo gdje, tako da stvarno nije bilo prepreka. Njegova mama, i prije nego što me upoznala, rekla mu je da sam ja sigurno neka sponzoruša i da od njega želim samo novac i da bude jako oprezan. Ok, malo me to zaboljelo, ali sam ubrzo shvatila da bih možda i ja to pomislila na njenom mjestu.

Prvi susret sa svekrvom dogodio se kad je ona došla u posjet k svom sinu. Tjedan dana sam kuhala 3 obroka dnevno i čistila iza svih (jer je sa sobom dovela još prijatelja i strica i meni to nije teško, jer sam odgojena da se gosti tako dočekuju), da bi ona jedan dan ispalila da se ona ne osjeća dobrodošlom i da ide u hotel. Razlog: dečko i ja smo se na 5 minuta zatvorili u sobu da se dogovorimo u 4 oka detalje oko nekih planova. Ja sam se (glupača) zbog toga ispričala, čisto da smirim situaciju, iako sam znala od prve sekunde da nisam apsolutno ništa krivo rekla ili napravila.

Drugi susret dogodio se kod drugog dolaska, kad je sa sobom dovela brata od mojeg dečka i njegovu curu. Naravno, njih dvoje su došli glava napunjeni priča o meni. Nakon 2 dana cura od brata mi se ispričala na potpuno krivom mišljenju, jer je vidjela da sam potpuno normalna osoba”, napisala je očajna djevojka koja za tri mjeseca treba roditi.

Zategnut odnosi su se nastavili, ali s obzirom na trudnoću – svekrva se pokušava umiliti njoj i sinu. Naravno, za djevojku je, kako kaže, kasno za kajanje.

Brak, djeca i svekrva

Druga žena u braku je 11 godina te je majka četvero djece, a čini se kako je život sa svekrom i svekrvom sve samo ne idiličan.

“Zaposlena sam i trenutno muž i ja živimo u kući svekra i svekrve. Jedno 2 godine živjeli smo u Austriji sami. Znači, ja imam problem sa svekrvom jer je ona opsjednuta sa sinom. Nije bila u djetinjstvu sa njima (živjeli su vani), a baka ih je odgajala.

Tepa mu kao malom djetetu, mami ga sa ručkom(ja svaki dan kuham) samo da ne pojede samnom i djeco.Već sam joj par put rekla da ne radi to jer ja se brinem za nas. Da ne napominjem kako mi se znala mješati i u odgoj djece. Ajde nekako sam ja to podnosila no ima godina dana kako je svekar umro. Ona kao da je poludila, stalno kuka, uvijek ju nešto boli, samo da pridobije muževu pažnju. Ogovara me okolo svojim babama (saznala sam). Radila sam do 8. mjeseca trudnoće s upaljenom venom, ona je znala pričuvati treće dijete kad nije u vrtiću, znači svaki drugi dan na 4 sata. Pričala je kako se ja samo skitam, da ona jadna čuva djecu itd.

Nakon četvrtog poroda padnem i strgam nogu (to je bio pakao još sa malom bebom i troje djece koji ovise o meni), muž me vodio na hitnu, a ona mom starijem djetetu kaže: ‘Boli me briga za nju, nek mojoj djeci nije ništa bilo.'”, napisala je žena.

Kad dođe do kraja

Neki su se i razveli zbog učestalih napetosti na relaciji snaha-svekrva.

“Zbog svekrve sam se razvela od supruga koji godinama nije bio u stanju nešto joj reći. Kako nije znao zaštiti mene ni naše dijete, nas dvije smo započele novi život. Kad se samo sjetim koliko puta sam ispala luda i histerična nakon gomile pristojnosti i gutanja njenih nenormalnih stavova od onog prvog kad mi bane u stan (a tadašnji zaručnik na poslu): ‘Nemojte se ženiti u crkvi, nemoj mu oduzeti i tu priliku da s nekom drugom pokuša.’ To nam je bilo ono ‘sretno mladenci’.

Tako da po meni nije kriva svekrva koja ide pa dokle dođe, nego njen sin koji joj ne začepi gubicu. A koliko sam ga samo puta molila da porazgovara s njom”, još je jedan od komentara.

Nije sve tako sivo

Unatoč mnogim negativnim iskustvima, neke su žene malo i smirile situaciju.

“Žene moje, malo hladnije i opuštenije gledajte na svakodnevne sitnice koje vas muče. Nemojte se sekirat i uživajte s muževima i djecom. Želim vam svima da vam svekrve budu dobre kao sto je i meni moja”, napisala je jedna forumašica.

Kao što nisu sve snahe iste, tako nisu ni sve svekrve.