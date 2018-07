HRVATICE OTVORILE DUŠU I PRIZNALE KOJI SU IM POLITIČARI PRIVLAČNI: ‘Sram me je reći, ali ima mi nešto životinjsko u njemu’

Žene znaju zaista iznenaditi kada su u pitanju muškarci. Mogu ih privući dosta neobične stvari i ako mislite da znate na koga bi ‘pale’, sigurno se varate.

Hrvatice su anonimno odgovarale na jednostavno pitanje: “Cure, koji vam je političar, da tako kažemo – najje*ozovniji?”.

U igri su bili domaći i strani političari, a žene su se većinom odlučivale za jednog muškarca iz svijeta politike, pritom naglašavajući kako nemaju baš neki izbor.

‘Sram me reći’

“Sram me je reći ali meni je je*ozovan Milijan Brkić. Ima mi nešto životinjsko u njemu”, napisala je jedna djevojka. Ne čudi da se među malobrojnim hrvatskim političarima pojavio i Brkić s obzirom na to da su ga već usporedili s Georgeom Clooneyem i to ni manje ni više već zbog bradice.

I dok neke sa sramom navode koga smatraju zgodnim, druge žene su toliko otvorene da su opisale što bi radile sa svojim miljenicima.

“Ja bih izdominirala Božu Petrova. Mislim da se neki ‘kinky’ um skriva iza onog uštogljenog stava”, napisala je druga djevojka na Forum.hr-u.

‘Domoljubi’ zgodniji?

Ako je suditi po komentarima čini se kako, kada je u pitanju privlačnost, kod naših dama desnica vodi.

“Ovi lijevi su uglavnom mlaki i mršavi tipovi. Brkić je Hercegovac, a u tom kraju stasaju pravi muškarci”, samo je jedan od brojnijih komentara koji su bili naklonjeni desnoj političkoj struji u jednoj vrlo ne političkoj temi.

Što kažu za strane političare?

“Političari me ne zanimaju, jedina iznimka mi je turski predsjednik Erdogan jer mi je zapeo za oči njegov “orlovski”, oštro-fokusirani pogled. Djeluje mi izrazito anti-sumbisivno. To zapazim na ljudima bez obzira na spol. Zapazila sam ga više “estetski” nego vezano za seksipil”, tvrdi jedna forumašica.

Čak nekoliko ih je odabralo Donalda Trumpa kao favorita smatrajući kako je očiti dokaz da zrači seksiplom to što je u braku s Melaniom Trump.

“Trump je baš ono sto većina žena želi. Pravi alpha muškarac”, piše na forumu.

SDP-ovci su se loše proveli te je Davora Bernardića spomenula samo jedna dama koja je jasno na kraju zaključila:

“Od svih njih mi se doslovce bljuje, tako da ih i najbolji izgled, karizma, i ne znam što ne bi učinilo jebozovnima za mene”.