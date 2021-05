HRVATICA IZAZVALA BURNU RASPRAVU KONTROVERZNIM SAVJETOM KAKVE DEČKE TREBA ODBIJATI: Nisam pas da me se izvodi u šetnje

“Tamo odakle ja dolazim, a to je Hrvatska, muškarci plaćaju na dejtu. Prvom, drugom, trećem… svejedno. I neću se predomisliti oko toga, tako sam odgojena”, napomenula je Slunjski

Kornelija Slunjski, hrvatska makeup artistica i vlogerica s prebivalištem u Miamiju, izazvala je žestoku raspravu na svom profilu na TikToku videom u kojem je istaknula kakve bi muškarce trebalo odbijati u startu.

Video je u dvadesetak dana skupio dva i pol milijuna pregleda, a Slunjski ga je naslovila “Ne muškarcima koji se ne trude”.

Zaboravi na piće

“Ne prihvaćam pozive na kave ili šetnje kao opcije za dejt, a ne biste trebale ni vi. Za početak, nisam pas kojem trebaju šetnje. Drugo, kod kuće imam aparat za Nespresso i radi fantastično”.

“Također, ništa ni od poziva na piće. Pokušat ćeš me napiti i odvesti k sebi kući. Ne! Možemo izaći na večeru. Doći ćeš po mene, odvest ćeš me do restorana, vidjet ćemo od kakvih si manira za stolom”.

“Vidjet ćemo što naručuješ. Vidjet ćemo znaš li ispravno držati štapiće za jelo. Malo ćemo te proučavati. U redu?”, kazala je ispred kamere Slunjski i skupila više od dvadeset tisuća komentara!

Onaj s najviše lajkova nije njezinu savjetu išao u prilog, a taj je korisnik TikToka kazeo sljedeće:

Tko se treba hvatati za novčanik?

“Ovo je tako bezobrazno i bez imalo poštovanja. I to ne samo prema muškarcima, već i prema ženama kojima su draže kave i šetnje u odnosu na večere”, napisao je, a na čije se riječi nadovezala i izvjesna Juliet: “Obožavam šetnje. Ljudi poput tebe čine ovaj svijet još više materijalističkim”.

Pale su u komentarima i neke osobne uvrede, tvrdnje da je tip žene koja uvijek od muškaraca očekuje da se hvata za novčanik.

“Tamo odakle ja dolazim, a to je Hrvatska, muškarci plaćaju na dejtu. Prvom, drugom, trećem… svejedno. I neću se predomisliti oko toga, tako sam odgojena. Nikad ne bih mogla biti s frajerom koji bi tražio od mene da si sama platim objed na prvom dejtu”, kazala je.