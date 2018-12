URNEBESAN HRVATSKI INTERNET USTANAK: Hrvati traže pravdu za Marka, a sve zato jer nije dobio svoj kalendar

Neobična situacija ovih se dana odvija na domaćem webu

Hrvati se možda neće pobuniti kada je riječ o boljoj budućnosti, ali zato hoće kada je u pitanju adventski kalendar.

Možda o tome najbolje govori tužna priča Marka Kontića koji je je ispod objave na Facebook profilu portala Nove TV Dnevnik.hr, otvorio dušu. No tu nije stao, nepravdu koju je doživio opisao je ispod svakog teksta, dok mu se i drugi čitatelji nisu pridružili, zahtijevajući pravdu.

Krivo je shvatio

Naime, Dnevnik.hr je organizirao natječaj “Adventski kalendar” u sklopu kojega se čitateljima poklanjaju razni pokloni. No neke je zbunio naslov te su, baš poput Marka Kontića, shvatili kako se poklanjaju kalendari. Ipak, to nije bio slučaj, poklanjali su se razni drugi pokloni, poput poklon bona u šoping centru i sl.

Kako se baš na dan kada se poklanjao kupon, ime dobitnika tek naknadno pojavilo, krenule su optužbe kako je natjecanje netransparentno, a najglasniji je bio Marko.

No ne samo on, njegova tužna priča potakla je mnoge Hrvate da se izbore za pravdu, a to su učinili na najurnebesniji mogući način.

Neobičan pokret ‘Pravda za Marka’

Pokrenut je i hashtag ‘pravda za Marka’ i ‘i ja sam Marko’, a urnebesni memovi pokazali su svu čar ovog zaista neobičnog pokreta.

“Jel’ ovo za*ebancija? Vi dijelite dalje, a Marko nije dobio svoj? Sramite se, isti ste ko HDZ”, “Članke ne otvaramo, tu smo radi Marka”, pisali su revoltirani čitatelji.

Neke od urnebesnih memova donosimo u nastavku.