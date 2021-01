HRVATI OPISALI SVOJE NAJGORE SPOJEVE: Jeste li sigurni da se niste našli na ovoj listi? ‘Kad je rekla da mora ići jer počinje Bujica…’

Svi imaju barem jednu groznu priču s nekog dejta, što je dokazala i ova tema

Na hrvatskom dijelu Reddita jedan je korisnik pokrenuo raspravu o najgorem iskustvu s nekog spoja. Ostali hredditori i hredditorke očito su jedva dočekali takvu temu pa je u jednom danu ostavljeno gotovo 400 komentara.

Drugi put kada budete razočarani zbog lošeg spoja, sjetite se da niste jedini.

Ovo su neki od najzanimljivijih komentara:

“Kad je rekla da mora ići jer počinje Bujica”

“40 min me uvjeravala u Qanon, podrigivala u kinu, htjela skinuti grudnjak u kinu, derala se za vrijeme filma da ne voli takve filmove, a kad sam ju vozio doma njezin pijani bivši dečko se zabio u nas autom”

“Imala sam majicu sa slikom od Van Gogha (Starry night) i pitao me jesam li to ja nacrtala”

“Instalirala sam Tinder dok sam učila u fakultetskom kafiću i swipeala par ljudi, stavila mob na bešumno, nastavila učiti. Prođe sat vremena, random lik sjedne za moj stol, predstavi se i pokaže mi svoj ekran da sam ga swipeala maloprije i ne odgovaram mu na poruke. nastavio je sjediti sa mnom još sat dva i pravio se da smo na spoju”

“Nisam znao da je dejt”

“Inače sam malo puniji momak i nedavno otišao na kavu s nekom curom i mic po mic kaže ti ona meni: ‘Znaš, ne volim deblje dečke’. Ono, ostao bez riječi samo iz razloga što je ona deblja nego ja”

“Kad je rekla da će glasati za Keruma”

“Slična stvar se meni dogodila. Popričao sa simpa curom na druženju kod prijatelja. Vrtili klasične teme o muzici, filmovima i sve se činilo ok pa smo se dogovorili za kavu. Nakon 5 minuta kave se pohvalila da aktivno sudjeluje u lokalnim strukturama Domovinskog pokreta”

“Bio, vidio, slušao o MOST-u JAKO DUGO, otišao”

“Rekao je da će nakon posla na kavu s kolegama pa da se nađemo navečer. Kad smo se našli on je teturao i toliko jako bazdio na alkohol da sam valjda i ja apsorbirala pokoji promil kroz zrak. Bacio se na mene da me zagrli i onda me pokušao poljubiti (ovo je bio tek drugi ‘dejt’). Zviznula sam mu šamar onako zidarski da je pijana budala pao na pod i počeo plakati??? Stjerala ga u pi*ku materinu i otišla frendici”

“Na zadnjem dejtu mi se lik rugao da imam dlakave noge, male usne, lose obojanu kosu i da izgledam napušeno”

“Kad sam pitao Tinder date zašto ne smije piti alkohol pa je rekla da zato što si je sje*ala želudac s tabletama kad se pokušala ubiti i onda casually nastavila pričati o bivšem dečku”

“Uuuuu imam jedno. Dakle prvo je lik kasnio, htio me izljubit u obraze ko baba koja me nije vidjela 10 godina, onda mi je rekao da sam ograničena i da prestanem žvakat žvakaću ko krava, ostavila sam pare za cugu i pobjegla glavom bez obzira

“Popila 5 piva, cijelo vrijeme pričala o bivšima i kako se bare, o svom tati i o svom burazu. Do riječi nisam mogao doć, a ako jesam onda bi ignorirala sve šta bi rekao i nastavila po svome”