Hrabri svećenik penje se svake nedjelje na visinu 250 metara bos i bez zaštite kako bi se pomolio

Etiopija, smještena na Rogu Afrike, jedno je od najstarijih kulturnih i povijesnih središta svijeta. Njezina povijest seže unatrag tisućama godina, a ova fascinantna zemlja s ponosom nosi titulu kolijevke čovječanstva – upravo ovdje pronađen je slavni fosil "Lucy", jedan od najvažnijih dokaza ljudske evolucije.

Za razliku od mnogih afričkih zemalja, Etiopija nikada nije bila u potpunosti kolonizirana, što je omogućilo očuvanje njezine izvorne kulture, jezika i identiteta. Danas se ponosi bogatim kulturnim nasljeđem, duboko ukorijenjenom pravoslavnom kršćanskom tradicijom, iznimnom etničkom raznolikošću i globalno poznatom kavom, koja potječe upravo s ovih prostora.

No, uz sve svoje povijesne i prirodne ljepote, Etiopija krije i neka od najneobičnijih i najuzbudljivijih mjesta na svijetu. Jedno od njih je i čudesna regija Tigraj, smještena na sjeveru zemlje, poznata po impresivnim monolitnim crkvama uklesanim duboko u stijene.

Među brojnim crkvama Tigraja posebno se ističe Abuna Yemata Guh, sakralni dragulj koji se smjestio u samom srcu planinskog lanca Gheralta, na vrtoglavih 250 metara visine. Riječ je o jednom od najizazovnijih i najdramatičnijih mjesta za molitvu na svijetu, do kojeg vode samo strme litice, bez ikakvih zaštitnih ograda, užadi ili sigurnosnih oslonaca. Jedini put – jest stijena.

Svake nedjelje, ovo sveto mjesto posjećuju brojni vjernici, koji dolaze kako bi prisustvovali liturgijama, krštenjima ili jednostavno – kako bi pronašli unutarnji mir. Među njima se izdvaja i 70-godišnji svećenik Gebre Rufaelu, koji već 47 godina penje do ove svete stijene, bez imalo straha.

Kako tvrdi, na ovom mjestu nikada se nije dogodio niti jedan incident, niti se ikada itko ozlijedio. Također, postoje i brojne legende o tome zašto je crkva izgrađena baš na ovom nedostupnom mjestu. Jedni vjeruju da je to kako bi bila bliže nebu i Bogu, dok drugi tvrde da je sakrivena u stijeni s ciljem zaštite od osvajača i neprijatelja.

Uvjeti za dolazak

Do tog mjesta se dolazi isključivo penjanjem, bosonog, s punim povjerenjem u stijenu pod nogama i vjeru u srcu. Prije uspona, vjernici skidaju obuću, peru noge i započinju svoje duhovno putovanje, koje zna trajati i do dva sata. Iako zastrašujuće na prvi pogled, za lokalne vjernike to je čin predanosti i čiste odanosti, koji traje stoljećima.

Abuna Yemata Guh isklesana je još u petom stoljeću, i zbog svoje zapanjujuće lokacije često je nazivaju "kapelom na nebu". Njeni zidovi pričaju priče davnine – ukrašeni su ikonama izrađenima od prirodnih materijala poput životinjske krvi, loja i zemlje, čime odišu sirovom duhovnošću i mistikom. Unutra se nalazi i biblija stara preko 500 godina, čuvana s posebnom pažnjom i poštovanjem.

