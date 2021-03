HORORI JAVNIH ZAHODA U HRVATSKOJ: Ova iskustva nisu za svakoga, a rješenje je, čini se, tako jednostavno

Tjelesne izlučevine u raznim formama i agregatnim stanjima nisu ni najgora ni najopasnija stavka

HRredditovac, kojeg je nužda prisilila na nezamislivo, opisao je muku koju smo svi prije ili kasnije morali pregrmjeti.

„Ahhh, taj javni WC. Zadnje utočište za obavljanje nužde. Prvenstvo pričam za mušku populaciju, možda je u ženskom dijelu još gore, ne želim ni znati. Uđem u WC, a ono što sam vidio zaprepastilo me je“, počinje opis horora. Jedino objašnjenje koje vidi za užas koji napada više osjetila istodobno su nekontrolirani pokreti.

Lokva veća od Kaspijskog jezera

„Nisam siguran je li to do porasta obolijevanja od Parkinsona jer ovo nije normalno. Otvorim vrata, a ono ispred školjke lokva veća od Kaspijskog jezera. Kao prvo trebaš izvoditi gimnastičke trikove koji ti nikad nisu išli u školi da to izbjegneš. Drugo, smrdi užasno. Dolazim do zaključka da uz Parkinsona nemaju ni osjet njuha. Jbt pa primi tog pitona od 8 cm s dvije ruke da ti se ne trese i naciljaj tu školjku.

‘Natječu se tko će pogodit govno u WC’

A kad isprazne crijeva bolje da ne pričam. Vjerujem da se i čistačice počinju križati. Ti ljudi očito ne sjede, već se natječu tko će stojećki s veće udaljenosti probati govno pogoditi u WC. Još će dijete pomisliti da je to čokolada pala na pod. Neki za pojam “puštanje vode nakon nužde” nisu ni čuli pa sam se znao nagledati različitih umjetničkih djela dok sam tražio mjesto za obaviti malu nuždu. Još se čudim kako mi dlačice u nosu nisu spaljene. Za takve bi trebalo napraviti WC koji se spoji na guzicu i počne usisavati da spriječi nered“, zaključuje.

‘Ne znam kad san se osjećala prljavije’

I drugi su podijelili svoje zahodske noćne more.

„Moje najgore iskustvo: ljeto, taman prije mene je izašla grupa Kineza i dođem na red, nekako se namjestim da ne diram ništa, obavila malu nuždu, oblačim hlače i najgori osjećaj ikad, bile su mokre. Znači u nečiju pišaku san ih uspjela umočit, fuj! I onda sam to osjećala po nogama. Ne znam kad san se osjećala prljavije. A ono, šta napravit u tom trenutku, ništa, doći do stana i saprati sve. Al svejedno, fuj fuj fuj“, opisuje jedna Zadranka koja je toliko zgrozila druge HRredditovce da su zaključili kako se moraju tuširati samo od čitanja komentara.

Iako je inicijator ove rasprave istaknuo kako ne želi ni znati kako je u ženskim zahodima, uskoro je dobio odgovor.

‘Gleda te tko abortus iz koša za smeće’

„Ženski budu još gori jer se babe boje sjest na dasku da guzicom nedajbože ne pokupi kakvu boleščugu i onda u nekom polustajaćem čučnju zapišaju pod. Još su gore one kaj iz nekog razloga bar malo ne zamotaju higijenski uložak kad ga bacaju (jer boli nju kurac šta to neko mora čistit) pa te gleda ko abortus iz koša za smeće.“ „Sad kad sam vidio naslov, odmah isao provjeriti ženski wc u kafiću poslije jedne gošće. Zadnji put kad je zamolila za otić na wc, kolegica ga ribala 20 minuta“, kaže HRredditovac, po svemu sudeći ugostitelj.

No tjelesne izlučevine u raznim formama i agregatnim stanjima nisu ni najgora ni najopasnija stavka.

„Najgori javni wc u kojem sam bio je u Splitu na pijaci. Od igala do govana i uložaka, papira, nema čega nema. Fuj!“, opisuje jedna korisnica.

Kafići su lutrija

Umjesto da se zgražaju nad jezivim stanjem, neki su bili i konstruktivni. Neki su sugerirali da bi se na vrata zahoda trebale staviti kukice kako bi se mogle objesiti torbe „umjesto da se izvodi parkour kako ništa ne bi dotaklo površinu“, drugi se drže zlatnog pravila da idu samo na zahode koji se plaćaju jer su u pravilu čisti i uredni. Treći pak kažu kako će radije otići u kafić pa tamo iskoristiti (ili zloupotrijebiti) sanitarni čvor, no priznaju kako je i to lutrija.

No jedna korisnica je istaknula kako je rješenje puno jednostavnije – čučavci.

„Apsolutno te podržavam. Ne znam zašto se ljudi zgražaju nad njima, ali anatomski su, super za sranje. Također nama ženama su super za pišanje jer se ne moramo mučiti dok pišamo da ne dotaknemo školjku. Jedini bed je ak ti je mlaz jak može ti se odbit natrag u facu, happend to me once, ali ako ne izljevaš niagarine slapove super su higijenski“, dodaje korisnica.